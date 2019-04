Der Auswärtige macht das Rennen: Hohentannen wählt Lukas Hoffmann zum neuen Gemeindepräsidenten Der Balterswiler Lukas Hoffmann schafft es mit 105 Stimmen an die Spitze der Gemeinde Hohentannen. Vorangegangen waren eine Nichtannahme der Wahl des bisherigen Gemeindepräsidenten, eine anonyme Kandidatur und Vorwürfe, eine Bewerberin werde bevorzugt. Rita Kohn

Wie die Gemeinde Hohentannen bekannt gibt, hat der Auswärtige Lukas Hoffmann das Rennen um das Gemeindepräsidium mit 105 Stimmen gewonnen. Er hatte im Vorfeld der Wahl in Aussicht gestellt, auch das Restaurant Hirschen, das sich zum Sorgenkind der Gemeinde entwickelt hat, wieder zu beleben.

Lukas Hoffmann aus Balterswil wird neuer Gemeindepräsident von Hohentannen. (Bild: PD)

Turbulenzen vor Hoffmanns Wahl

Die Gemeindepräsidiums-Wahl in Hohentannen hatte unter speziellen Vorzeichen stattgefunden. Wenige Tage nach dem ersten Wahlgang hatte der bisherige Gemeindepräsident Werner Minder – er war wiedergewählt worden – bekanntgegeben, die Wahl aus gesundheitlichen Gründen nicht anzunehmen.

In der Folge kam es zu weiteren Verwerfungen. Mit Werner Keller stellte sich ein Kandidat zur Verfügung, der sich dagegen wehrte, dass sein Name von der «Thurgauer Zeitung» veröffentlicht wurde. Dies, da er negative Konsequenzen seitens seines aktuellen Arbeitgebers befürchtete. Nachdem sein Name trotzdem publik gemacht wurde, zog sich Werner Keller schliesslich aus dem Wahlkampf zurück.

In der Folge verblieben mit Paul Stahlberg, Evelyne Eberhart und Lukas Hoffmann drei Bewerber für das Gemeindepräsidium in Hohentannen. Wenige Tage vor der Fall kamen zu schlechter Letzt noch Vorwürfe auf, Evelyne Eberhart werde bevorteilt.