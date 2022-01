HOHENTANNEN Sozialkompetenz ist seine Stärke Ramon Signer kandidiert für den freiwerdenden Sitz im Gemeinderat Hohentannen. Die für den 13. Februar anberaumte Ersatzwahl ist wegen des angekündigten Rücktritts von Daniel Zurbrügg erforderlich.

Ramon Signer aus Heldswil, parteiloser Kandidat für den Gemeinderat Hohentannen. Bild: Georg Stelzner (Heldswil, 7. Januar 2022)

«Mir ist der Umgang mit Gesetzen und schwierigen Leuten vertraut», sagt Ramon Signer, der einige Parallelen zwischen seinem Beruf als Kantonspolizist und der Funktion eines Gemeinderates sieht. Für beides brauche man bisweilen eine dicke Haut, findet er.

Sein Interesse an der Politik sei einerseits durch die Mitgliedschaft in der kommunalen Wählerkommission, anderseits durch die polizeiliche Begleitung des Grossen Rates entstanden. Aber auch im familiären Bereich gibt es Berührungspunkte mit der Politik, ist Signers Schwiegervater doch Vizegemeindepräsident in der Nachbargemeinde Zihlschlacht-Sitterdorf.

Zielstrebig und kommunikativ

Als Behördenmitglied wolle er einen Beitrag zur Entwicklung der von ihm und seiner Familie sehr geschätzten Gemeinde leisten, begründet der 33-Jährige seine Kandidatur. Dank seiner leitenden Position im Polizeikorps wäre er recht flexibel und könnte sich die Zeit so einteilen, um zusätzlich auch ein politisches Mandat zu bekleiden.

Viel Zeit für Hobbys, zu denen früher vor allem Fussball und Tennis gehörten, investiere er ohnehin nicht mehr. Die Freizeit verbringe er inzwischen am liebsten mit der Familie und mit Gartenarbeit. Signer attestiert sich eine hohe Sozialkompetenz («Ich möchte immer alles auf Augenhöhe verhandeln») und beschreibt sich als zielstrebigen und kommunikativen Menschen.

Ohne parteipolitisches Bekenntnis

Signer tritt als parteiloser Kandidat an und versichert, diese Unabhängigkeit auch im Falle einer Wahl behalten zu wollen. «Ich finde in jeder Partei etwas, das mir zusagt oder missfällt», stellt er fest. Eine parteipolitische Zuordnung könne er deshalb nicht vornehmen. Interesse zeigt Signer vor allem an Themen, die dem Sozialen, der Freizeit und der Kultur zuzuordnen sind.

Er räumt denn auch ein, dass das zur Disposition stehende Ressort «Bauwesen und Kiesabbau» nicht sein bevorzugtes Ressort wäre. Ein Problem, diesen Aufgabenbereich zu übernehmen, sähe der Heldswiler jedoch nicht: «Ich bin jemand, der gerne dazulernt.» Den Umstand, dass er bei der Ersatzwahl vom 13. Februar einen Mitbewerber hat, empfindet Signer als «fairen, sportlichen Wettkampf». Er begrüsse es, dass die Wählerinnen und Wähler eine Auswahl haben.

Glaube an eine positive Zukunft

An der Gemeinde Hohentannen gefallen Signer der familiäre Charakter und der unkomplizierte Umgang der Einwohner untereinander. Ein Wachstum um jeden Preis lehnt er ab. Vielmehr solle man den Dingen, die man schon hat, bewusst Sorge tragen. Zum Thema Kiesabbau äussert sich Signer so: Man müsse anerkennen, dass die Gemeinde Hohentannen von diesem Wirtschaftszweig finanziell profitiert. Als kaum zu eliminierenden Nachteil erachtet Signer die Tatsache, dass die Dörfer Hohentannen und Heldswil zu zwei verschiedenen Volksschulgemeinden gehören.

Nichtsdestotrotz glaubt der Kandidat an eine positive Zukunft der Gemeinde. «Im Moment vermag ich keine existenzgefährdenden Faktoren zu erkennen.» Signer ist überzeugt, dass bei einer Fusion mit einer anderen Gemeinde heutige Vorteile verloren gingen. Er rät zu einer Konzentration auf das Wesentliche und zu einer Beibehaltung des derzeitigen erfolgreichen Kurses.