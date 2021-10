HOHENTANNEN Die Rosengruppe Thurgau lud zur Pflanzenbörse ein: Für Hobbygärtner ein kleines Paradies Die Veranstaltung überzeugt einmal mehr mit einem vielfältigen Angebot. Der zum zehnten Mal durchgeführte Anlass nimmt immer mehr den Charakters eine Dorffestes an.

Kaufen oder nicht? Das Interesse am Sortiment der Hohentanner Pflanzenbörse ist gross. Bild: Christoph Heer (Hohentannen, 9. Oktober 2021)

Die Pflanzenbörse in Hohentannen überzeugt mit einem vielfältigen Angebot. Beste Stimmung trotz kühlen Temperaturen und vorgängig noch bewölktem Himmel. Stammgäste und solche, die es noch werden wollen, strömen herbei, stellen ihre Pflanzen und Gartenartikel aus und hoffen auf mögliche Abnehmer. Auch die kleine Festwirtschaft wird von Beginn an in Betrieb genommen, schliesslich muss auch an einer Pflanzenbörse dem Hunger Paroli geboten werden.

Kleines Jubiläum kann gefeiert werden

Die Veranstaltung findet am Samstag bereits zum zehnten Mal statt, und zum fünften Mal auf dem Anwesen von Erika und Thomas Stark. Organisiert von der Rosengruppe Thurgau, mausert sich der Anlass immer mehr zu einem kleinen Dorffest. Thomas Stark empfängt die Interessierten allesamt persönlich. Oft sind es Bekannte, Freunde oder Mitglieder der Regionalen Rosengruppe Thurgau, die derzeit rund 140 Mitglieder zählt.

«Heute sind aber auch schon auswärtige Besucher hier gewesen. Sie sind wohl durch unsere Werbung in einer Fachzeitschrift auf unsere immer beliebtere Pflanzenbörse aufmerksam geworden», sagt Thomas Stark am Samstagmittag. Organisatoren werden für ihren Aufwand belohnt Auf Anfrage bestätigt Stark, dass sich die Besucherschar von Jahr zu Jahr vergrössert. Hierfür scheuen die Organisatoren aber auch keinen Aufwand.

Treffpunkt für Gleichgesinnte

Pflanzenfreunde und Hobbygärtner finden an diesem Anlass in Hohentannen geradezu pa- radiesische Zustände vor. Das Angebot reicht von Kürbissen über Trockenblumen, von Bienenhotels über Taglilien bis hin zu Wollziest und chinesischen Spaltkörbchen.

Zum dritten Mal stellt hier Madeleine Haller aus Kradolf, ihre Gartenartikel und Pflanzen aus. «Die Pflanzenbörse ist eine tolle Gelegenheit, die eigenen Utensilien – bei mir etwa ein Rasenkantenprofil sowie Pflanzen wie den Wollziest – weiterzugeben, anstatt sie zu kompostieren oder der Müllabfuhr mit- zugeben. Bei mir im Angebot sind meist problemlose und anspruchslose Pflanzen, also geeignet für jeden Hobbygärtner», sagt Madeleine Haller augenzwinkernd. Zudem lobt sie das Ambiente: «Hier treffen sich Gleichgesinnte. Sich austauschen und miteinander dem gleichen Hobby frönen – diese Börse hat es wirklich in sich.»

Auch für die Verpflegung ist gesorgt

Während die Würste gegen Mittag hin auf dem Grill brutzeln, wird auch die Kürbissuppe aufgewärmt. Kein kulinarischer Wunsch bleibt unerfüllt. Das bemerkt auch ein Besucherpaar aus Uzwil. «Wir sind zum ersten Mal hier und sind positiv überrascht. Einerseits ob des breitgefächerten Angebots, andererseits aber auch ob der wunderbaren und entschleunigten Stimmung hier. Wir kommen wieder!»