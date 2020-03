Hinter den Kulissen einer Spitzelkomödie: Romanshorner Kino Roxy gewährt Einblicke Der Regisseur und die Produzentin reden über ihre Arbeit.

Anne-Catherine Lang und Micha Lewinsky beim Talk. Markus Bösch

Es dauerte fast zehn Jahre von der Idee bis zur Realisation – dann war «Moskau einfach» fertig und Eröffnungsfilm der Solothurner Filmtage. 3,5 Millionen habe er gekostet, möglich auch dank der finanziellen Unterstützung, sagte Regisseur Micha Lewinsky. Mit Produzentin Anne-Catherine Lang war er am Freitag zu Gast im Kino Roxy. Als Produzentin obliege ihr die administrative Leitung eines Films: «Erstaunt hat mich, wie viele Orte in Zürich möglich gewesen sind für einen Film, der in den 80ern spielen sollte. Trotzdem: Das Schauspielhaus in Schaffhausen wurde zum Super-Drehort.»

Zwischen Herz und Auftrag

Erzählt wird in der Geschichte, wie Viktor, ein braver Polizeibeamter, 1989 ins Zürcher Schauspielhaus eingeschleust wird, um Daten über linke Theaterleute zu sammeln. Als er sich in Odile verliebt, muss er sich zwischen Auftrag und Herz entscheiden. «Skurril und tragisch waren die Überwachungen wohl auch für viele Spione und Beobachter», sagt Lewinsky. Mit der aktuellen Crypto-Affäre, die sicher Stoff für einen guten Film bieten würde, könne man sich fragen, inwieweit sich Geschichte wiederhole.

Beängstigende Schnittstellen

«Heute hilft die Digitalisierung mit, dass ungeheure Datenmengen schnell gesammelt werden können.» Und beängstigend seien die offenen Schnittstellen zwischen Politik und Wirtschaft. «Im Übrigen ist diese Spitzelkomödie für mich genauso eine Liebesgeschichte wie ein Fichenfilm.»