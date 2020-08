Himmlische Energie für Kreuzlinger Katholiken Die Kirchgemeindeversammlung hat beschlossen, die Flachdächer von Ulrichs- und Stefans-Haus mit Fotovoltaikanlagen auszurüsten.

Präsident Beat Krähenmann und Kirchenpfleger Simon Tobler informieren 56 Kirchgemeindemitglieder. Bild: Inka Grabowsyk

«Ich bin nicht auf die grüne Welle aufgesprungen», sagt Kirchenpfleger Simon Tobler. «Ich bin in dieser Frage Finanzier – und es lohnt sich.» Am Montagabend präsentiert er an der Versammlung der katholischen Kirchgemeinde Kreuzlingen im Ulrichshaus das Projekt Fotovoltaikanlage.

Tobler rechnet vor: «Die Solarzellen erzeugen rund die Hälfte unseres jährlichen Strombedarfs, nach 13 Jahren wären die Kosten amortisiert.» Die Lebensdauer betrage aber 25 Jahre.

«Wir verdienen also Geld und tun gleichzeitig etwas Gutes für die Umwelt.»

Rund 170'000 Franken will die Kirchgemeinde in die Anlagen investieren. Darin eingeschlossen ist die Sanierung des Dachs des Stefanshauses, die ohnehin ansteht.

Überschuss beruht auf diversen einmaligen Effekten

Beim Blick auf die Bilanz 2019 könnte man meinen, die katholische Kirchgemeinde könnte sich die Investitionen locker leisten. Ein satter Überschuss von fast 360'000 Franken steht zu Buche. Doch Tobler warnt:

«Das muss man differenziert sehen. Der Gewinn beruht auf diversen einmaligen Effekten.»

Die Gemeinde konnte zum Beispiel Rückstellungen für die Grabfeldsanierungen auflösen, weil die Stadt dafür zuständig ist. Zudem konnten teure Unterhaltsarbeiten an St. Ulrich verschoben werden, weil ein Experte sie als nicht dringlich einschätzte. Der Gewinn wird ins Eigenkapital überführt, um zu erwartende Mindereinnahmen durch die Coronakrise abzufedern.

Der Präsident der Kirchenvorsteherschaft Beat Krähenmann ging auf die speziellen Bedingungen der Pandemie ein. Gottesdienste und Religionsunterricht seien ausgefallen, die Angestellten seien aber trotzdem sehr aktiv gewesen.

«Wir haben gesehen, wie wertvoll unsere Mitarbeitenden sind.»

Sie hätten Gebetsecken eingerichtet, ein Seelsorge-Telefon besetzt, Nachbarschaftshilfe organisiert oder auf der Website musikalische und geistige Inputs bereitgestellt. «Und wer gar nicht wusste, was er tun konnte, um zu helfen, der hat schlicht beim Jäten geholfen», sagt Krähenmann.

Gegenmassnahmen zu den Kirchenaustritten

Zu reden gab eine Zahl in der Statistik: 145 Menschen haben im vergangenen Jahr der Katholischen Kirche Kreuzlingens den Rücken gekehrt. «Ist das in Vergleich zu anderen Jahren oder anderen Gemeinden normal?», wollte ein Kirchbürger wissen.

Kirchenpfleger Simon Tobler hat entsprechende Zahlen sofort parat. Es gäbe steigende Austrittszahlen seit 2002, sie entsprächen ungefähr dem Trend der Landeskirche Thurgau. Beat Krähenmann sagt, dass die 145 Austritte nicht an ihnen vorbeigegangen seien.

«Wir haben bereits unsere Mitarbeitenden gefragt, was sie sich als Gegenmassnahmen vorstellen können. Pfarrer Stier werde das Thema weiterverfolgen.»

Der logischen Idee, die Ausgetretenen zu fragen, was sie zu ihrem Schritt bewegt habe, mussten die Vorsteher eine Absage erteilen. Tobler sagt:

«95 Prozent geben in ihrer Kündigung explizit an, dass sich nicht kontaktiert werden wollen.»

Beat Krähenmann freute sich aber für die vielen Nachfragen und Anregungen: «Danke fürs Mitdenken», sagt er. «Das stimmt mich zuversichtlich für die Zukunft der Kirchgemeinde.»