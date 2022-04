Hilfsprojekte Die Welt verbessern, aber auf Augenhöhe: Eine Kreuzlingerin setzt sich global für sauberes Wasser ein Die Kreuzlingerin Cindy Zollinger ist Co-Geschäftsleiterin von Viva con Agua Schweiz, einer Nichtregierungsorganisation, die sich für sauberes Wasser engagiert.

Eine Aufnahme von Cindy Zollinger bei ihrem Besuch in der Region Bulungula im Ostkap in Südafrika, wo Viva con Agua Schulen unter anderem mit Wasserversorgung und sanitären Anlagen ausrüstet. Bild: PD: Melanie Haas

Wohlbehütet in Kreuzlingen aufgewachsen, schockierten Cindy Zollinger schon als Kind die Bilder zu Spendenaufrufen. Früh wurde ihr klar, dass sie helfen möchte. Zunächst entschied sie sich für eine Lehre als Hochbauzeichnerin. Ihre Ferien verbrachte sie aber nicht am Strand, sondern als Freiwillige bei Kurzeinsätzen für Nichtregierungsorganisationen in verschiedensten Ländern. Der Bau von Schulen in Indien oder von Brunnen in Kamerun – die Erfahrungen, die sie bei ihren Reisen sammelte, bewogen Cindy Zollinger dazu, den Kurs zu wechsel. Mit dem Hintergrund später bei einer NGO arbeiten zu wollen, studierte sie an der Universität Konstanz Soziologie und Politikwissenschaften. Über ihren Tutor stiess sie auf die noch relativ junge Organisation Viva con Agua.

Vom Praktikum zur Geschäftsleiterin

2005 entstand die Idee, sich sozial zu engagieren und dabei Spass zu haben in Hamburg. Seit 2009 gibt es Viva con Agua Schweiz. Die heute 28-jährige Kreuzlingerin startete dort vor vier Jahren als Praktikantin. Im Oktober 2021 wurde sie Co-Geschäftsleiterin.

«Was mich überzeugte, war, dass Viva con Agua nicht mit klassischem Fundraising oder Spendensammeln am Bahnhof arbeitet, sondern mit kreative Ideen.»

An Konzerten, Festivals und Sportanlässen können sich Leute mit ihrem Talent einbringen und Gutes tun, indem sie mit den Einnahmen die Organisation unterstützten. Inzwischen gibt es auch immer mehr Produkte, von denen ein Teil des Erlöses in die Projekte fliesst, darunter das Toilettenpapier der Marke Goldeimer oder Trinkflaschen. «Es ist ein bunter Blumenstrauss an verschiedenen Aktionen und Aktivitäten.»

Die Schulkinder freuen sich über den neuen Regenwassertrank. Bild: PD/ Melanie Haas

Mit Optimismus auf die Mängel blicken

In erster Linie geht es der NGO darum, allen Menschen weltweit den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen. Ein ambitioniertes Vorhaben.

«Immer noch fehlt 489 Millionen Menschen dieses für uns selbstverständliche Privileg. Das ändern wir Tag für Tag!»

So steht es auf der Homepage. Statt mit Hungerbäuchen und Bettelbriefen soll das Positive im Zentrum stehen. Doch wie kann eine optimistische Grundhaltung aufrechterhalten werden, angesichts der vielen von Armut Betroffenen auf dieser Welt? Cindy Zollinger reiste im Winter zu einem ihrer Projekte ans Ostkap in Südafrika:

Viva con Aqua finanziert auch Toilettenhäuschen an Südafrikanischen Schulen Bild: Melanie Haas

«Vor Ort ist die Konfrontation mit den Missständen viel realer als auf Fotos oder in Berichten. Aber ich kann auch die Entwicklung sehen. Das macht das Positive aus.»

Neben dem Zugang zu sauberem Wasser und dem Bau von sanitären Anlagen spielt die Aufklärung über Hygiene eine Rolle. «In Südafrika finanzieren wir aktuell 50 Schulen mit Regenwassertanks, Wasserfiltern, Toiletten sowie Handwaschanlagen und führen gleichzeitig kreative Hygieneworkshops durch.» Kinder sollen spielerisch sensibilisiert werden und lernen, warum Seife benutzen wichtig ist und wie sich Krankheitserreger vermehren.

Da sich Viva con Agua mit Erlösen von Sport- und Kulturanlässen finanziert, war die Coronazeit nicht ganz einfach. Dafür entstanden neue Ideen. Im Herbst 2021 eröffnete beispielsweise die Villa Viva in Kapstadt . «Das war Kapstadts ältestes Backpacker Hostel», sagt Zollinger. Investoren kauften es auf und schenkten über 50 Prozent der Anteile Viva con Agua. «Die Gewinne fliessen in unsere Projekte.» Die NGO möchte dabei nur Starthilfe zur Selbsthilfe geben. Dazu gehört auch, zuzuhören, was den Menschen vor Ort wichtig ist, «nicht, was wir denken, was für sie wichtig ist.»