hilfsprojekt Snackriegel gegen Mangelernährung: Der Amriswiler Verein Honlai hilft Menschen in Laos Den Kindern im südostasiatischen Land Laos mangelt es an ausgewogener Ernährung. Dem will der Verein Honlai entgegenwirken. Zusammen mit einer Nichtregierungsorganisation (NGO) vor Ort lässt er dort nährstoffreiche Snackriegel produzieren. Bald schickt der Verein eine neue Produktionsmaschine nach Laos. Zusammen mit gesammelten Werkzeugen.

«In Laos ist es sehr heiss im Sommer», sagt der Amriswiler Jonas Tanner. «Als ich auf meiner Weltreise bei einem Projekt dort mitgearbeitet habe, bekam ich das zu spüren.» Mit den Bauarbeitern konnte er nicht kommunizieren. «Die sprachen alle kein Englisch und ich kann kein Laotisch.» Über Zeichensprache erfuhr er, dass sie den Zustand der Hitze als «hon» bezeichnen. «An einem noch heisseren Tag, gaben sie mir zu verstehen, dass ‹sehr heiss› nicht ‹hon hon› bedeutet, sondern ‹honlai›.» Basierend auf dieser Anekdote habe er seinen Verein Honlai getauft.

Seit zehn Jahren arbeitet Tanner mittlerweile mit Menschen aus Laos zusammen. Mit zwei Freunden habe er 2012 angefangen, Produkte wie Tee, Pfeffer oder Öle aus Laos zu importieren und in der Schweiz weiterzuverkaufen. «Den Erlös benutzten wir, um verschiedene Hilfsprojekte in Drittweltländern zu unterstützen.» Unter anderem ein Kinderheim in Myanmar habe so ermöglicht werden können. Weil die Bereitschaft zu spenden unter den Kunden so gross war, gründeten sie 2013 den Verein. Mittlerweile zählt dieser rund 90 Mitglieder, die Beiträge zahlen oder auch Kinderpatenschaften übernehmen.

Kinder leiden an Konzentrations- und Wachstumsstörungen

Seit 2015 lässt der Verein in Laos Snackriegel produzieren.

«Das Problem der Menschen dort ist nicht, dass sie zu wenig Essen haben.»

«Es ist jedoch überhaupt nicht ausgewogen.», sagt Tanner. So würden vielen Kindern wichtige Vitamine und Spurenelemente fehlen, wodurch kognitive Fähigkeiten, sowie das Wachstum gestört werden. «Ein elsässisches Ehepaar, der Mann ist Chirurg, lebt schon seit 20 Jahren in Laos», sagt Tanner. «Sie wollten mit ihrer NGO schon lange etwas gegen diese Mangelernährung tun, nur fanden sie keine Unterstützer.» Während eines weiteren Besuchs in Laos sprach Tanner mit ihnen über das Vorhaben, einen solchen Snackriegel zu produzieren. «Ich war von der Idee überzeugt. Daraufhin sammelten wir mit dem Verein Spenden», sagt Tanner.

«Schliesslich konnten wir 2015 mit dem Riegelprojekt beginnen.»

Genau auf diese Weise soll der Verein laut Tanner auch funktionieren. «Beim Reisen lernte ich neben den grossen Playern wie Unicef oder Ärzte ohne Grenzen viele kleinere Entwicklungsprojekte kennen.» Diese seien in Europa aber kaum bekannt. «Wir wollen mit Honlai solchen grossartigen Vorhaben eine Plattform bieten», sagt er.

Neue Maschine aus Deutschland

Aktuell werden die Riegel von Hand produziert. «Es sind ungefähr 3000 pro Tag», sagt Tanner. «Mit der neuen Maschine können wir die Produktion aber auf bis zu 15'000 Stück täglich anheben.» Gemeint ist eine Maschine der Bühler AG aus Deutschland. Diese habe die Firma mit Hauptsitz in Uzwil dem Verein überlassen, um sie nach Laos zu schicken.

«Einerseits ist die Maschine ein riesen Geschenk, andererseits müssen die Produktionskosten ausgeglichen werden.»

Finanziert werde das Projekt von den Einnahmen der NGO und der Spenden von Honlai. «Es ist aber nicht so, dass alles mit uns steht und fällt», sagt Tanner. So gebe es Stiftungen, die das Projekt ebenfalls unterstützen. «Darum kümmert sich das Ehepaar in Laos. Wir geben jeweils so viel, wie wir geben können.»

Zusammen mit der Maschine will der Verein auch gesammelte Werkzeuge nach Laos schicken. «Man kann sich bei uns melden und angeben, was für Werkzeuge man spenden möchte», sagt Tanner. «Wir werden dann abklären, ob es dort gebraucht wird oder nicht.» Die Aktion läuft noch bis Ende März.

Werkzeugaktion Falls Sie Werkzeug zu Hause haben, welches Sie gerne spenden würden, können Sie sich jederzeit beim Verein melden. Die E-Mail-Adresse lautet info@honlai.ch. Unter www.honlai.ch/werkzeug gibt es ausserdem eine Packliste mit allen Werkzeugen, die benötigt werden.

Von Einheimischen für Einheimische

Das Grossartige am Projekt sei, dass alle Zutaten für die Snackriegel lokal produziert werden. «Der Reis, die Bananen, der Hibiskus, und so weiter. Alles stammt von lokalen Bauern», sagt Tanner. «Wir legen viel Wert auf faire Bezahlung und engagieren Bauern, die die Aufträge wirklich nötig haben.» Damit wollen sie im gleichen Zuge gegen die Armut in der Region vorgehen. «Wir helfen Kindern, die sich selbst nicht helfen können. Die, die sich selbst helfen können, wollen wir weiter fördern.» Genau dieser Grundsatz soll beim Projekt in Laos umgesetzt werden, sagt Tanner.

Die Riegel werden gratis an die laotische Bevölkerung verteilt. «Die NGO unterstützt 1200 Familien, von denen viele in Bergregionen leben», sagt Tanner. «Bei Besuchen in diesen Dörfern werden die Snackriegel direkt an die Leute verteilt.» Wenn der Plan gelingt und die Produktionsrate steigt, sollen die Snackriegel auch über die Grenzen von Laos hinweg verteilt werden. «Wir würden die Riegel gerne in den Kinderheimen in Myanmar verteilen, die wir auch schon unterstützt haben», sagt Tanner.