Hilfe in der Weihnachtszeit: Frauenverein Weinfelden macht Geschenke Der Gemeinnützige Frauenverein Weinfelden engagiert sich für von Armut betroffene Menschen. Mit ihrem Weihnachtsbriefkasten ermöglichen sie jedes Jahr Dutzende Geschenke.

Der Weihnachtsbriefkasten des Gemeinnützigen Frauenvereins Weinfelden steht ab dem 1. Dezember beim Pestalozzi-Schulhaus. Bild: Mario Testa

(red) Der Gemeinnützige Frauenverein Weinfelden hilft auch dieses Jahr bei der Erfüllung von Wünschen. Traditionsgemäss hängt der blaue Weihnachtsbriefkasten vom 1. bis 18. Dezember wieder beim Pestalozzi-Schulhausplatz. Menschen in finanziell angespannter Situation sind eingeladen, einen Brief mit der Schilderung ihres Anliegens und Wunsches in den Briefkasten zu werfen.

Wie der Frauenverein mitteilt, wird sich ein verschwiegenes Christkindli-Trio um die Anliegen kümmern und diese vertraulich behandeln. Sie nehmen nach dem 18. Dezember dann Kontakt zu den Bittstellern auf. Um die Weihnachtswünsche zu ermöglichen, verschenkt der Frauenverein Einkaufsgutscheine, damit sich die Beschenkten den Wunsch selbst erfüllen können.

Es braucht Überwindung

Der Frauenverein ruft dazu auf, keine falsche Scham zu zeigen und von Armut betroffene Bekannte auch auf den Weihnachtsbriefkasten aufmerksam zu machen. Geld für die Geschenke generiert der Frauenverein durch Spenden, mit ihrer Brockenstube beim Thurgauerhof sowie aus verschiedenen Verkaufsaktionen im Laufe des Jahres. Der gemeinnützige Verein ist auch froh um neue Mitglieder und Helferinnen.