«Heute Abend hat dein letztes Stündchen geschlagen»: Italiener geht in Arbon auf Affäre seiner Frau los Beim Strandbad Arbon schlug und würgte ein eifersüchtiger Ehemann einen 20 Jahre jüngeren Mann. Dafür musste sich der Täter am Montag vor dem Bezirksgericht Arbon verantworten.

Die Gewaltszene spielte sich im Sommer 2016 beim Arboner Strandbad ab. (Bild: Andrea Stalder)

«Es war nur ein Faustschlag», wird der Angeklagte später sagen. Doch es blutet wie wild. Das Opfer liegt mit einem abgebrochenen Eckzahn und einer aufgeplatzten Lippe am Boden.

Die unschöne Szene ereignete sich an einem Nachmittag im Sommer 2016 auf dem Parkplatz des Strandbades in Arbon. Der Beschuldigte, ein 46-jähriger Italiener aus St.Gallen, hatte sich gestern vor dem Bezirksgericht Arbon unter anderem wegen Gefährdung des Lebens zu verantworten. Sein Opfer war ein 20 Jahre jüngerer Mann, mit dem seine 38-jährigen Frau eine Affäre gehabt haben soll.

Elfjähriger Sohn hat die Tat mitangesehen

Der damals elfjährige Sohn des zerstrittenen Ehepaars war dabei, als der Konflikt eskalierte. «Ich hatte mit ihm abgemacht, dass wir sie zur Rede stellen», erklärte der Beschuldigte dem dreiköpfigen Gericht. Mit dem Auto seien sie dem Auto seiner Frau, indem auch ihr Freund sass, nach Arbon gefolgt. Dort sagte der Beschuldigte im Streit zu seiner Frau:

«Heute Abend hat dein letztes Stündchen geschlagen.»

Ihren Freund schlug er mit seiner Faust so stark ins Gesicht, dass dieser zu Boden fiel. «Dann nahm ich ihn in den Schwitzkasten.» Er habe aber nicht fest zugedrückt. Die Staatsanwältin sah das anders. Der Schwitzkasten sei wegen der Hebelwirkung des Armes eine sehr effektive Würgeweise. Zudem habe ein rechtsmedizinisches Gutachten ergeben, dass das Opfer Punktblutungen an den Augenlidern erlitten hatte. «Dass sind Anzeichen für Blutzirkulationsstörungen.»

Für die Staatsanwaltschaft stehe deshalb fest, dass das Opfer vom eifersüchtigen Ehemann seiner Partnerin dermassen fest gewürgt worden war, dass es, während rund 45 Sekunden keine Luft mehr bekommen und Todesängste ausgestanden hatte. Zuvor habe der Angeklagte gedroht, dass er seine Waffe aus dem Auto holen und seine Frau und deren Freund umbringen wolle. Die Staatsanwaltschaft hatte ihn deswegen auch wegen Widerhandlung gegen das Waffengesetz angeklagt.

Jemand hatte dem Täter die Waffe geschenkt

Der Anwalt des Beschuldigten sagte, sein Mandant habe die Waffe von einem Kunden geschenkt bekommen. «Es war eine umgebaute Schreckschusswaffe. Von diesem Umbau hatte mein Mandant aber nichts gewusst.» Noch weniger habe er gewusst, dass sich in der Waffe scharfe Munition befunden habe.

Die mittlerweile von ihm geschiedene Frau hat ihre Strafanträge teilweise zurückgezogen. Sie und ihr Partner waren nicht zur Gerichtsverhandlung erschienen. Im Vorfeld hatte sie jedoch folgendes zu Protokoll gegeben:

«Er hat ein gutes Herz. Aber wenn er ausrastet, ist er ein anderer Mensch.»

Der Staatsanwalt betonte, dass der Beschuldigte auch in anderen Situationen ein aggressives Verhalten gezeigt habe und die Delikte aufgrund des öffentlichen Interesses unter keinen Umständen zu sistieren seien.

Der Beschuldigte sorgt allein für seine Kinder

Das Gericht sprach den 46-Jährigen wegen Zuwiderhandlung gegen das Waffengesetz, einfacher Körperverletzung sowie Gefährdung des Lebens schuldig und verurteilte ihn zu einer zehnmonatigen bedingten Haftstrafe. Hinzu kommen eine Busse von 2'000 Franken sowie Untersuchungskosten in der Höhe von fast 20'000 Franken.

«Dass Sie Ihr elfjähriges Kind da mitreingezogen haben, ist absolut nicht nachvollziehbar», sagte die Richterin in der Urteilsverkündung. Hoch angerechnet werde ihm dagegen, dass er für seine beiden Söhne, die bei ihm leben, sorgt und dass er von seiner Ex-Frau keinerlei Unterhaltszahlungen einfordert.