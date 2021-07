KREUZLiNGEN 2500 Stents den Krankenkassen zu überhöhten Preisen in Rechnung gestellt: Neue Anklage gegen das Herz-Neuro-Zentrum Bodensee AG Die Staatsanwaltschaft Thurgau erhebt nach ergänzenden Untersuchungshandlungen erneut Anklage gegen Organe der Herz-Neuro-Zentrum Bodensee AG in Kreuzlingen.

Die Herz-Neuro-Zentrum Bodensee AG in Kreuzlingen. Bild: Andrea Stalder

(pd/red) Die Staatsanwaltschaft Thurgau hatte am 12. Oktober 2018 gegen drei Organe des Herz-Neuro-Zentrums Bodensee AG Anklage mitunter wegen gewerbsmässigen Betrugs erhoben. Die Staatsanwaltschaft zog die Anklageschrift zwecks punktueller Präzisierungen und gleichzeitiger Beweisergänzungen im Februar 2020 zurück. Wie es in einer Medienmitteilung der Staatsanwaltschaft Thurgau jetzt heisst, sei am 14. Juli nun die Wiedereinreichung der modifizierten Anklageschrift an das Bezirksgericht Kreuzlingen erfolgt.

Zu überhöhten Preisen gegenüber den Krankenkassen fakturiert

Im Rahmen der ergänzenden Untersuchungen wertete die Staatsanwaltschaft in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Thurgau zirka 1400 zusätzlich eingeholte Rechnungen aus dem Zeitraum zwischen den Jahren 2005 bis 2011 aus, in welchen die Herz-Neuro-Zentrum Bodensee AG insgesamt über 2500 Stents gegenüber den Krankenkassen in Rechnung stellte. «Gemäss Anklageschrift vom 14. Juli wird den drei Organen der Herz-Neuro-Zentrum Bodensee AG der Tatbestand des gewerbsmässigen Betrugs vorgeworfen, da die Beschuldigten diese 2500 Stents zu überhöhten Preisen gegenüber den Krankenkassen fakturiert haben sollen», so der Wortlaut der Medienmitteilung. Es wird von einem Deliktsbetrag von mindestens 3,9 Millionen Franken ausgegangen.

Wie es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft Thurgau abschliessend heisst, gelte die Unschuldsvermutung.