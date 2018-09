Glosse Herbstgefühle an der Wega Singles aufgepasst: In der Halle 7 ist der perfekte Ort, dem Single-Dasein ein Ende zu bereiten. Denn während der Wega tanzen die Herzen Samba und die Liebe liegt in der Luft. Sabrina Bächi

Sabrina Bächi, Redaktorin Ressort Weinfelden. (Bild: Andrea Stalder)

In der Region Weinfelden ist die Ankündigung, dass in zwei Tagen die Wega beginnt, völlig überflüssig. Kommt der Herbst, frohlocken unsere Herzen und tanzen den Wega-Samba – die Herbstgefühle breiten sich aus. Denn diesen fünf Tagen mutet etwas mystisches an. Ist es doch jedes Jahr das Gleiche und doch immer wieder speziell.

Der Grund, weshalb so viele die Wega lieben, ist sicherlich die Geselligkeit. Hier trifft man Menschen, die man jahrelang nicht mehr gesehen hat. Der Wega-Zauber tut seine Wirkung und das Gemeinsame rückt in den Vordergrund. Niemand ist alleine, niemand zu alt oder zu jung. Alle gehören dazu. Der Wega-Zauber sitzt im Herzen und verströmt eine Leichtigkeit, die sonst das ganze Jahr über nicht herrscht.

Es ist deshalb kaum verwunderlich, dass sich an der Wega so viele Paare kennen lernen. Die Halle 7 ist dabei ein besonders geeigneter Treffpunkt, um den Traumpartner zu finden. Selbst bei Promis funkt’s bei Drinks, Musik und Körperkontakt – Reto Scherrer kann ein Lied davon singen.

Ein Halle 7-Besuch ist allen Liebessuchenden zu empfehlen. Wie etwa Manuel Strupler, der sich unlängst an einem Podium als «Gartenbauer, ledig, sucht» vorstellte. Es bleibt für alle Suchenden wie ihn zu hoffen, dass die Herbstgefühle der Wega zuschlagen und die Herzen höher schlagen lassen.