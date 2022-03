HELDSWIL Die Gemeinde Hohentannen hat wieder zwei Restaurants: Die «Blume» erwacht aus dem Dornröschenschlaf Nachdem es über vier Jahre geschlossen war, öffnet das Heldswiler Restaurant Blume am 19. März wieder. Gastgeber im neu umgebauten Gastrobetrieb ist Charly Ramsauer.

Charly Ramsauer freut sich auf die ersten Gäste im Restaurant Blume. Bild: Hannelore Bruderer (Heldswil, März 2022)

«Wir müssen es von Anfang an gut machen», sagt Charly Ramsauer. «Viele sind neugierig, wie das Restaurant jetzt aussieht und was angeboten wird. Sind unsere Gäste zufrieden, kommen sie wieder.» Charly Ramsauer weiss, wovon er spricht. Er ist in der regionalen Gastroszene kein Unbekannter.

Der gelernte Metzgermeister war in führender Position für einen Grossverteiler tätig, bevor er sich entschloss, mit seiner Partnerin Bernadette Sauter das Ausflugsrestaurant Paradiesli in Altenrhein zu führen. Danach folgten die beiden dem Ruf in die «Krone» in Altnau, wo sie bis in ihr Pensionsalter zwölf Jahre lang erfolgreich wirteten. Im November letzten Jahres erhoben die Gäste im geschichtsträchtigen Gasthof ein letztes Mal das Glas zur «Ustrinkete». Die gut 200 Jahre alte Liegenschaft Krone, die sich im Besitz der Gemeinde Altnau befindet, wird totalsaniert und zum Wohnhaus umgebaut.

Totalsanierung der Liegenschaft

Während sich Bernadette Sauter vom Wirten verabschiedet hat, packt Charly Ramsauer etwas Neues an. Mitte März erwecken er und sein Team das Restaurant Blume zu neuem Leben. «Ich kenne den Eigentümer der Liegenschaft, der nach einem Wirt für sein Restaurant suchte und schaute es mir an», sagt Ramsauer. Die «Blume» blickt auf eine lange Geschichte zurück. Der neue Wirt sagt:

«Die ‹Blume› ist bekannt und hat einen guten Ruf. Ich weiss von einigen Leuten, dass sie geradezu darauf warten, bis

der Gasthof wieder öffnet.»

Die Liegenschaft wurde in den letzten Jahren komplett saniert. Das Restaurant verfügt über 70 Sitzplätze, hinzu kommen rund 30 Plätze im Wintergarten und bei schönem Wetter 60 Plätze auf der Terrasse. In einem separaten Raum befindet sich eine modern eingerichtete Bar, in der auch geraucht werden darf. Die Küche ist mit allem ausgestattet, was es für ein Speiserestaurant braucht, das Wert auf hohe Qualität legt. Einiges an Mobiliar hat Charly Ramsauer von Altnau nach Heldswil gezügelt, anderes wurde neu angeschafft.

«Ich werde mich vor allem um die Organisation kümmern», erklärt der angehende «Blume»-Wirt. Die Rolle an der Front überlässt er seinen Mitarbeitern. Gutes, zufriedenes Personal, das Freude an der Arbeit hat, sei ausschlaggebend für die erfolgreiche Führung eines Gastrobetriebs, erklärt der 67-Jährige. In der «Blume» werden die Gäste eine gutbürgerliche Küche auf hohem Niveau antreffen. Dafür sorgt der Küchenchef, der bereits in Altnau für Charly Ramsauer tätig war.

«Selbstverständlich werden wir auch einige bewährte Spezialitäten aus unserer Menukarte von der ‹Krone› in Altnau übernehmen.»

Jeden Monat eine Stubete

Ramsauer ist sich aber auch bewusst, dass er das Konzept seiner früheren Wirkungsstätte nicht einfach übernehmen kann. «Die ‹Krone› war ein typischer Saisonbetrieb mit dem See als Attraktion. Bei schönem Wetter war extrem viel los mit einer komplett anderen Gästedurchmischung, als wenn es regnete. Bei der ‹Blume› müssen wir auf Kontinuität setzen. Der Gasthof liegt nicht an einer Durchgangsstrasse, ist von allen Seiten von den grösseren Zentren her aber schnell erreichbar.»

An Ideen, um den Restaurantbesuch nebst der Kulinarik attraktiv zu machen, mangelt es Charly Ramsauer nicht. So möchte er einmal im Monat eine Stubete organisieren, im Sommer im Gartenrestaurant mit Grillspezialitäten aufwarten, und selbstverständlich soll im Restaurant auch viel gejasst werden.