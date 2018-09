Heidi Lenz zeigt Malerei, Bildhauerei und Theater in Weinfelden Die Künstlerin Heidi Lenz stellt im Haffterkeller Skulpturen und Bilder aus. «Ich zeige ungern Negatives», sagt sie zu ihren Werken. An der Vernissage am Freitagabend tritt das Improtheater Konstanz auf. Dieter Langhart

Künstlerin Heidi Lenz versteckt sich hinter dem «Tor zur Freiheit», an der Wand im Haffterkeller hängt ihr Bild «Amour fou». (Bild: Dieter Langhart)

Unübersehbar ist das mannshohe Tor, schwarz und schwer stehen die Eichenbalken un­ter dem Gewölbe des Haffterkellers. Davor schaukelt ein Schiffchen, braun wie die vier undefinierbaren Objekte. «Tor zur Freiheit» nennt Heidi Lenz ihre Skulptur. An den Eingang zu einer afrikanischen Hütte habe es eine Bekannte erinnert, die beim Einrichten vorbeischaute. «Ich zeige ungern Negatives», sagt Heidi Lenz, aber das Weltgeschehen hallt dennoch in ihrer Kunst wider.

Früher hat sie fast nur Landschaften gemalt, inzwischen sind ihre Werke abstrakter und in der Formensprache reduzierter geworden. Was aber nicht bedeutet, dass die Welt keinen Eingang finde. So nennt Heidi Lenz zwei Bilder «Amour fou»: Grosszügig und mutig winden sich rote und schwarze Pinselstriche wie Schals ineinander. In anderen Bildern mag der Betrachter eine Winterlandschaft erahnen.

Rückkehr in den Keller nach zehn Jahren

Für Heidi Lenz ist Kunst die schönste Gelegenheit, loszulassen und andere besser zu verstehen. Sie probiert Techniken und Materialien aus, mag sich nicht auf einen Stil oder eine Methode festlegen, was der Ausstellung Frische verleiht. Die Bilder an der Wand sind wie ein Rahmen um die Skulpturen, die sie in Gabriel Mazenauers Atelier aus dem Stein haut: Viele helle, harmonische Formen, aber auch ein schmaler, dunkler Tisch, auf dem eine Schale zu schweben scheint.

Vor zehn Jahren hat Heidi Lenz erstmals ihre Kunst gezeigt, just hier im Haffterkeller. In ihrer Familie sei Kunst ein Fremdwort gewesen, sagt sie. Als Kind hat sie gern gemalt, und mit ihrem Mann hat sie ihre Begeisterung an die Kinder weitergegeben.

Die Vernissage findet heute Freitag um 19 Uhr statt. Die Ausstellung ist bis 16. September am Samstag und Sonntag zwischen 10 und 17 Uhr geöffnet.