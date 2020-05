Hefenhofens Rechnung 2019 weist einen Gewinn von 3000 Franken aus

Eigentlich hätte die Hefenhofer Stimmbevölkerung kommenden Mittwoch, 3. Juni, in der Mehrzweckhalle Sonnenberg über Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2019 befinden sollen, was aber aufgrund der aktuellen Situation nicht möglich ist. Nun wird darüber am Sonntag, 27. September, an der Urne abgestimmt. (man)