HCT-Stürmer Kenny Ryan für das 7. Playoff-Spiel gesperrt Der HC Thurgau muss heute Abend im alles entscheidenden Spiel der Best-of-7-Serie gegen den HC Ajoie auf seinen amerikanischen Stürmer Kenny Ryan verzichten. Dem HCT steht keine Rekursmöglichkeit zur Verfügung. Matthias Hafen

Kenny Ryan muss das entscheidende Playoff-Spiel des HC Thurgau in der Ajoie von der Tribüne aus verfolgen. (Bild: Mario Gaccioli, Kloten, 22. September 2018)

Die Disziplinarstelle des nationalen Verbands Swiss Ice Hockey Federation (SIHF) sperrte Kenny Ryan vorsorglich für das siebte Playoff-Spiel vom Freitagabend «wegen eines unerlaubten Körperangriffs gegen Julien Privet vom HC Ajoie in der 39. Minute des Playoff-Spiels der Swiss League vom 6. März 2019», wie es in der Begründung heisst. Gleichzeitig wurde gegen Ryan ein ordentliches Verfahren eröffnet.

Die Meldung trifft den HC Thurgau am Morgen des alles entscheidenden Viertelfinalspiels wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Denn von Seiten der Schiedsrichter hatten die Thurgauer ganz andere Signale bekommen. So sollen sich die Referees am vergangenen Mittwoch am Ende der Partie bei Exponenten des HCT gar für den Fehler, also die ausgesprochene 5-Minuten-Strafe inklusive Spieldauerdisziplinarstrafe gegen Ryan, einsichtig gezeigt und entschuldigt haben. Zudem wurde gesehen, wie Andreas Fischer, Director Officiating bei der SIHF, während der Drittelspause die Schiedsrichterkabine aufsuchte. Wohl, um den offensichtlichen Fehlentscheid anzusprechen.

Fünf Minuten vor Ablauf der Frist kam der Entscheid

Umso erstaunlicher ist, dass Einzelrichter Oliver Krüger bei der Beurteilung der Aktion auf einen ganz anderen Schluss kommt. Krueger musste einen Entscheid fällen, weil die SIHF jede 5-Minuten-Strafe im Nachhinein von Amtes wegen beurteilen muss. Dabei sichten die Player Safety Officers Stéphane Auger und Ryan Gardner das Videomaterial und geben dem Einzelrichter eine Empfehlung ab.

Auch die Zeitabläufe muten in diesem Fall etwas seltsam an. Denn die SIHF hatte bis am Freitag um 10 Uhr Zeit, eine Sperre gegen Ryan auszusprechen. Angeblich am Freitag um 9.55 Uhr ist der Bescheid beim HC Thurgau angekommen. Dies, obwohl die Verantwortlichen zwischen dem sechsten Spiel am Mittwoch und dem siebten am Freitag keine andere Szene aus irgend einem anderen Spiel beurteilen mussten.

Keine Chance, die neue Situation zu trainieren

Hätte der HC Thurgau bereits am Donnerstag vom Urteil gegen Kenny Ryan erfahren, hätte die Mannschaft von Trainer Stephan Mair noch mit der neuen Situation umgehen und entsprechend trainieren können. So aber war das unmöglich.

Während Andreas Fischer, Director Officiating der SIHF, und Einzelrichter Oliver Krüger für eine Stellungnahme nicht erreichbar waren, wollte man seitens des HC Thurgau aufgrund der Gemütslage nicht öffentlich Stellung nehmen. «Für uns ist das ein Schock», sagt Geschäftsführer Patrick Bloch nur. Dass die Verantwortlichen des HC Thurgau ob der Situation vor Wut kochen, kann man sich vorstellen.