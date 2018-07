«Der HC Thurgau geniesst wieder mehr Akzeptanz»

An der ordentlichen Generalversammlung vom Donnerstagabend wies die Thurgauer Eishockey AG einen Verlust von 40000 Franken aus. Das Minus kam erst nach Abschreibung zustande – unter anderem für das Thurgauer Dörfli neben der ­Eishalle Güttingersreuti in Weinfelden. Operativ erwirtschaftete der HC Thurgau in der Saison 2017/18 zum zweiten Mal in Folge einen Gewinn. Im Jahr zuvor hatte der nach Abschreibung noch 145000 Franken betragen. Der Club sei finanziell gesund, betonte Präsident Hansjörg Stahel. «Wir haben nicht einen Franken Schulden.» Die anwesenden Aktionäre im Thurgauer Dörfli stimmten danach einer Kapitalerhöhung um 280000 Franken zu. Eine Vorkehrung, um den Inline-Drom kaufen zu können, in dem der HC Thurgau mit seinem Dörfli eingemietet ist. Die Kapitalerhöhung bedeute aber noch keine Zusage, so Vizepräsident Max Hinterberger. Doch spielt der HCT bereits mit dem Gedanken, im hinteren Teil des Areals einen Fitnessraum aufzustellen. Die Verwaltungsräte Stahel, Hinterberger, Kurt Tanner, Raphael Meister und Thomas Müller wurden einstimmig wiedergewählt. Das Budget wird für 2018/19 leicht erhöht und beträgt 3,3 Millionen Franken. Es sieht einen Gewinn von 8000 Franken vor. (mat)