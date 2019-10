HCT in Weinfelden: Mit dem Team auf dem Eis gewinnt auch der Fan in der Halle Am Samstag traf der HC Thurgau auf den HC La Chaux-de-Fonds. 1192 Zuschauer sahen das torarme aber dafür umso spannendere Spektakel in der Güttingersreuti. Monika Wick

Die Zuschauer auf der Stehtribüne verfolgen das Spiel ihrer «Leuen» auf dem Eis der Güttingersreuti. (Bild: Andrea Stalder)

Noch dreht die Eisputzmaschine in aller Ruhe ihre Runden auf dem Spielfeld in der Güttingersreuti. Bis zum Anpfiff des Swiss-League-Matchs dauert es noch einige Minuten. Nichtsdestotrotz herrscht in der Eishalle bereits eine ausgelassene Stimmung. Dabei bleibt fast unbemerkt, dass die Westschweizer Mannschaft die Eisfläche betritt.

Ganz anders ist es, als die Thurgauer Mannschaft publikumswirksam aus dem Mund eines riesigen, aufblasbaren Tigers gleitet.

«Gäbet äs H, gäbet äs C, gäbet äs T»

tönt es aus den Lautsprechern. Fortan werden die Aktivitäten auf dem Spielfeld genauestens beobachtet und auch bewertet.

Gespannt verfolgen die Zuschauer den Eishockeymatch. (Bild: Andrea Stalder)

«Was isch denn jetzt scho wieder?», kommentiert ein Zuschauer, als der Schiedsrichter pfeift. Joel Scheidegger fängt wegen Beinstellens eine zweiminütige Strafe ein. Diese Entscheidung scheinen einige Fans nicht ganz nachvollziehen zu können. Bei Fehlern der gegnerischen Mannschaft sind sie weniger nachsichtig und rufen immer wieder «Use, use, use!».

Hoffen auf mehr Publikum dank Werbung

Unter den Fans sind Marco Zimmermann und Nicolas Isler. Die beiden Männer aus Weinfelden besuchen nicht nur Heimspiele ihrer Leuen, sondern reisen ihnen nach Möglichkeit auch zu Auswärtsspielen nach.

«Beim Eishockey gefallen mir die Leidenschaft, der Kampf, die Schnelligkeit und die Emotionen»

sagt Zimmermann. «Etwas mehr Präsenz dürften sie schon zeigen, die fehlt manchmal», relativiert Nicolas Isler. Dem Veranstalter empfehlen die beiden Männer etwas offensiver Werbung für die Matches zu machen, um mehr Publikum anzulocken. Am Samstag sind 1192 Zuschauer in der Halle, viele Plätze bleiben leer.

«Allez, allez, allez, HCT! Allez, allez, allez, schüss es Goal!», fordern die Fans zu Beginn des zweiten Drittels. Ihr Wunsch wird bereits nach 97 Sekunden mit dem ersten und einzigen Tor des Matches erfüllt. Neben Jubelrufen bedanken sich die Fans mit «Jolololo, grüen, wiis und gääl»-Gesängen.

Fanclub organisiert Banner und Choreografie

Koordiniert werden die verschiedenen Rufe und Gesänge von Fabian Helfenberger am Megafon. «Ich gehöre dem aktivsten Fan-Club an, den <East-Amigos>. Wir organisieren Choreografien, Banner oder Auswärtsfahrten und unterstützen so unser Team», erklärt er.

Frauen sind unter den Zuschauern in der Unterzahl. Unter ihnen ist Desirée Müller. Die Müllheimerin spielt selber Eishockey beim SC Weinfelden. «Männer dürfen checken, wir nicht. Zudem ist ihr Tempo schneller», vergleicht sie und fügt lachend an:

«Ich schaue lieber Männer-Eishockey.»

Besonders turbulent wird es rund eine Minute vor dem Abpfiff. Mit sechs Feldspielern versucht der HC La Chaux-de-Fonds erfolglos den Ausgleich zu erreichen. Die Fans des HC Thurgau freut’s – hörbar!