HC Thurgau eröffnet neue Ära im Schluefweg Eishockey-Absteiger Kloten hat ein Kader, das sich problemlos an der Spitze der Swiss League etablieren kann. Die grosse Herausforderung wartet anderswo. Am Samstag um 17.45 Uhr empfangen die Zürcher Unterländer im Stadion am Schluefweg den HC Thurgau. Es ist ihr erstes NLB-Heimspiel nach über 56 Jahren. Matthias Hafen/Sascha Fey

Der EHC Kloten (Steve Kellenberger, Ryan MacMurchy und Marco Lehmann (von links) feierte am Freitagabend im ersten Meisterschaftsspiel in Winterthur einen 3:1-Sieg. (Bild: Andy Mueller/Freshfocus)

Der EHC Kloten ist der neue Farbtupfer der Swiss League. Für die Clubs der zweithöchsten Liga ist wieder einmal ein neuer Gegner da – und erst noch einer mit klingendem Namen. Keine Frage: Der EHC Kloten wird in der ersten Saison nach dem Abstieg aus der NLA der Gejagte sein. Jeder wird gegen die Zürcher Unterländer Vollgas geben. Doch Kloten ist sportlich gut gerüstet. Nach 56 Jahren in der höchsten Liga stellte sich die Frage, wie es mit dem Traditionsclub aus der Flughafenstadt eine Stufe tiefer weitergeht, nur kurz. Präsident Hans-Ulrich Lehmann gab sich bereits einen Tag nach der 1:2-Niederlage nach Verlängerung im siebten Spiel der Ligaqualifikation gegen Rapperswil-Jona kämpferisch. Und Sportchef Felix Hollenstein stellte ein Team zusammen, das in der Swiss League ganz vorne mitmischen kann.

Die ersten Prüfungen mit Bravour bestanden

«Bis jetzt beunruhigt mich überhaupt nichts», sagte Trainer André Rötheli vor dem Saisonstart gegenüber dem «Zürcher Unterländer». Wie Thurgaus Trainer Stephan Mair musste auch er zehn neue Spieler integrieren, allerdings solche von teils ganz anderer Qualität. Die Mannschaft hat in der resultatmässig erfolgreichen Vorbereitung (5 Siege, 3 Niederlagen) gezeigt, dass sie auf bestem Weg ist, ein Kollektiv zu werden. «Und wenn wir das erreicht haben, können wir auch gut an der Taktik und anderen Details arbeiten», so Rötheli. Im ersten Ernstkampf der Saison 2018/19, dem Cup-Sechzehntelfinal gegen den 1.-Liga-Club Rheintal am vergangenen Mittwoch, zeigten die Klotener bereits, wie ernst sie die neue Herausforderung angehen. Gleich 13:0 gewannen sie, wenn auch praktisch ohne Gegenwehr. Im ersten NLB-Meisterschaftsspiel nach 56 Jahren besiegten sie gestern Abend das letztjährige Partnerteam Winterthur auswärts mit 3:1.

Komplexe waren bis jetzt keine auszumachen, auch nicht bei den langjährigen NLA-Haudegen im Kader, zu denen auch der Thurgauer René Back zählt. Der Mix aus Routiniers und jungen hungrigen Spielern scheint zu stimmen. Mit den beiden 36-jährigen Fabian Sutter (Biel) und Thibaut Monnet (Ambri-Piotta) holten die Klotener viel Erfahrung ins Team. Sutter ist einer von nur elf Spielern, die mehr als 1000 Partien in der NLA bestritten haben. Monnet kommt auf 932 Einsätze in der höchsten Spielklasse. Hinten dürfte der 33-jährige Verteidiger Philippe Seydoux (Langnau) Stabilität hineinbringen. Einiges zu erwarten ist auch vom österreichischen Nationalgoalie Bernhard Starkbaum.

Eine neue Welt, die Kloten erst noch kennenlernt

«Im Moment passt es», gibt sich Rötheli zuversichtlich. «Aber wir hatten noch keine Tests, in denen wir stark unter Druck standen.» In der Qualifikation wird es auch kaum je dazu kommen. Die grosse Herausforderung wartet erst im Playoff. Dann, wenn Kloten mehrmals hintereinander in Stadien antreten muss, wo die Spieler ungern hinfahren, wo alles mühsamer ist als in der NLA, wo der gegnerische Fanblock Spiele mitentscheidet. Deshalb gilt für Kloten: Qualifikationssieger werden ist nicht schwer, NLB-Meister dagegen sehr.