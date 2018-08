Hausbrand in Arbon: Feuerwehr verhindert Schlimmeres Kurz vor halb vier heute Dienstagmorgen ging bei der Notrufzentrale der Alarm ein. Die Feuerwehr war rasch vor Ort und verhinderte, dass der Brand auf die umliegenden Häuser übergriff. Manuel Nagel

Die Einsatzleitung bespricht am Ende der Lavendelstrasse das weitere Vorgehen. (Bild: Manuel Nagel)

"Wir haben den Rauch vom Bergliquartier bis ins Werk 2 hinunter gerochen", sagte ein Feuerwehrmann. Er selber zunächst nicht, doch seine Frau habe den Geruch durch die offene Balkontüre wahrgenommen. "Wenn etwas ist, werde ich schon benachrichtigt", meinte er zu seiner Frau, sei schnell aufs WC gegangen - und da habe auch schon sein Mobiltelefon geklingelt.

Keine 400 Meter Luftlinie liegen zwischen dem Feuerwehrdepot und dem Haus an der Lavendelstrasse 11 in Arbon. Dementsprechend schnell waren die Feuerwehrleute auch vor Ort, nachdem um ca. 3.20 Uhr von Anwohnern Alarm geschlagen wurde. Das in Brand stehende Haus sei nicht bewohnt, sagte Mario Christen von der Medienstelle der Kantonspolizei per Telefon, und auch der Beamte vor Ort sagte, er habe keine Möbel im Innern des Hauses gesehen. Hinweise auf verletzte Personen gebe es nicht.

Um Viertel vor vier sind keine Flammen mehr aus dem Haus hinter dem Baum zu sehen, welches verwinkelt und umschlossen von anderen Häusern liegt. (Bild: Manuel Nagel)

Kurz nach halb vier hatten die Feuerwehrleute den Brand unter Kontrolle, obwohl sich die Zufahrt zum Objekt eng gestaltet und auch das Haus selber nicht direkt an einer Strasse liegt. Ein Problem sei das dennoch nicht gewesen, meinte Kommandant Hans Schuhwerk. Man sei vorsichtig den Lavendelweg rückwärts hochgefahren. "Lieber eine Minute länger, als einen Schaden anrichten", sagte Schuhwerk.

Schaden erlitt jedoch das Haus, obwohl das Feuer schnell gelöscht werden konnte. Der Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Thurgau traf schon kurz nach vier Uhr vor Ort ein und nahm die Untersuchungen auf. Die Feuerwehrautos konnten hingegen bereits kurz vor fünf Uhr ins Depot zurückkehren. (man)