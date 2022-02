HAUPTWIL Mit Liebe von Hand gemacht: Astrid Gehrings Karten mit dreidimensionalen Sujets Die Hauptwilerin hat eine kreative Ader. Was sie aus ihrem Talent macht, ist in der Post Bischofszell zu sehen.

Astrid Gehring beim Verkaufsstand in der Bischofszeller Postfiliale. Bild: PD (Bischofszell, Februar 2022)

Ein Faible für künstlerisches Schaffen hat Astrid Gehring von Kindesbeinen an. Als Erwachsene fing sie in der Freizeit an, Karten für verschiedenste Verwendungszwecke mit Hingabe und in Handarbeit herzustellen und an ihren Bekanntenkreis zu verschicken.

Das Echo war so positiv, dass die Hauptwilerin eines Tages Mut fasste und beschloss, kleine Serien von Karten anzufertigen und öffentlich zum Verkauf anzubieten. Momentan geschieht das in Bischofszell, wo die Post regionalen Produzenten eine Plattform bietet.

Astrid Gehrings Karten zeichnet der Umstand aus, dass sie dreidimensionale Elemente aufweisen und von Hand in dekorativer Weise beschriftet sind. Hergestellt werden die Karten in einem dreistufigen Arbeitsprozess. Den Anfang bildet das Stempeln, gefolgt vom Stanzen des Sujets und dem abschliessenden Bemalen der Oberfläche.

Das hat zur Folge, dass die Karten nie völlig identisch sind, sondern Unikate verkörpern. «Ich bin jeweils selber gespannt, was entsteht», sagt Gehring. Sie liebt die kreative Arbeit mit vielen verschiedenen Farben und Materialien.Inzwischen können Kunden auch Karten für spezielle Anlässe wie Jubiläen oder Ehrungen bestellen. Dieses Angebot richtet sich zum Beispiel an Firmen.

Und schon bald wird Astrid Gehring auf ein drittes Standbein in Gestalt des Geschenkkorb-Konfigurators zurückgreifen können. Er ermöglicht es Kunden, den Inhalt, die Verpackung, die Karte und den dazugehörenden Text selbst auszuwählen. Eine vielleicht zukunftweisende Geschäftsidee, auch wenn für die 36-Jährige derzeit noch alles ein schönes, befriedigendes Hobby ist.