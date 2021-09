Clean-Up-Day Gemeindepräsident ist stolz auf die Kinder: «Es ist supercool, dass ihr mithelft, Hauptwil-Gottshaus vom Abfall zu befreien» Beim diesjährigen nationalen Clean-up-Day machten am Freitagvormittag die Schulen in Hauptwil und Gottshaus mit und säuberten ihre Ortsteile mit viel Hingabe gefühlt bis aufs letzte «Fetzli».

Mit Leuchtwesten und Handschuhen ausgestattet machen sich die Kinder daran, Hauptwil von Abfall zu befreien. Bild: Christof Lampart (Hauptwil, 17. September 2021)

Über 220 Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer strömten in Gruppen aus, um die eigene Umgebung gezielt von herumliegenden Zigarettenkippen, Kaugummipapierchen, Hygienemasken und anderem kleinen oder grösseren Unrat zu befreien. Der Gemeindepräsident von Hauptwil-Gottshaus, Matthias Gehring, begrüsste die Abfall-Sammlerinnen und -Sammler auf dem Pausenplatz in Hauptwil, betonte dabei die Wichtigkeit einer sauberen Umwelt und lobte den Einsatz der Equipen: «Es ist supercool, dass ihr mithelft, unsere Gemeinde vom Abfall zu befreien», freute sich Gehring, und listete mehrere Gründe auf: «Mit dem Einsammeln des Abfalls verhindert ihr, dass Wildtiere etwas Falsches fressen, Gift in den Boden und somit in die Umwelt gelangt und tragt auch dazu bei, dass es bei uns schön aussieht», erklärte Matthias Gehring.

Den Kindern macht das Einsammeln von Abfall sichtlich Spass. Bild: Christof Lampart (Hauptwil, 17. September 2021)

Sammelerfolge wurden bejubelt

Dergestalt eingestimmt und mit reichlich energieliefernden Proviant vorsorgt – einige regionale Betriebe hatten allen Mitmachenden einen gefüllten Znüni-Sack gespendet – ging es dann auf die mehrstündige Sammeltour, wobei die Kleinsten auf dem Schulhausareal nach Güsel suchten, während die Älteren beachtliche Strecken zurücklegten. Allerdings fiel auf den ersten hundert Metern auf, dass im Dorfkern gar nicht so viel Abfall herumlag, wie es wohl den Kindern lieb gewesen wäre, wurde doch anfangs jede nicht sachgerecht entsorgte Kippe oder Kaugummi fast frenetisch im Kollektiv bejubelt. Wie nahe die Kinder dem Sammelziel kamen – es galt eine Mulde mehr oder weniger zu füllen, welche eine Recyclingfirma den Müll-Beseitigerinnen und -Beseitigern für diese Aktion sponserte –, war zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht abschätzbar. «Dort schmeissen wir heute Mittag alles rein und dann schauen wir, wie viel es ist, bevor wir dann am Montag alles entsorgen», erklärte Gehring den Kindern vor dem Abmarsch das weitere Vorgehen.