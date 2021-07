HAUPTWIL-GOTTSHAUS Kommission sucht Kandidaten Nach der Ankündigung Matthias Gehrings, per Ende 2021 als Gemeindepräsident zurückzutreten, wird eine Findungskommission aktiv. Sie hält Ausschau nach geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten für die Nachfolge.

Matthias Gehring, bis 31. Dezember 2021 Gemeindepräsident von Hauptwil-Gottshaus.



Benjamin Manser (Hauptwil, 14. Mai 2021)

Die Politische Gemeinde Hauptwil-Gottshaus sucht eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger von Matthias Gehring (SVP). Zu diesem Zweck ist eine Findungskommission ins Leben gerufen worden. Dieses Gremium wird seine Arbeit unter dem Vorsitz von Bruno Germann (parteilos) demnächst aufnehmen. Der bisherige Gemeindepräsident von Hauptwil-Gottshaus bewirbt sich in der St.Galler Gemeinde Thal um das gleiche Amt.

In der Findungskommission sind alle in Hauptwil-Gottshaus aktiven Parteien mit je einem Mitglied vertreten: die SVP mit Peter Rutz, die CVP mit Susanne Frey und die FDP mit Urs Welte. Weiter unterstützt Nicole Hersche (parteilos) die Kommission. Die Ersatzwahl (erster Wahlgang) der neuen Gemeindepräsidentin oder des neuen Gemeindepräsidenten findet am Abstimmungssonntag vom 28. November 2021 statt.