HAUPTWIL Der Holzwurm ist chancenlos: Fehlende Teile aus der Bauzeit vor rund 350 Jahren werden rekonstruiert Das Schloss Hauptwil nimmt im Innern jetzt langsam, aber sicher einen wohnlichen Charakter an. Rund 300 Quadratmeter Holztäferfläche und die massiven Holztüren mussten einer radikalen Kur unterzogen werden.

Magnus Eicher und Sandro Hardegger geben den Verzierungen im Nussbaumtäfer des Teezimmers den letzten Schliff. Bild: PD (Hauptwil, April 2022)

Rund ein Viertel des gesamten Holztäfers im Schloss Hauptwil musste rekonstruiert werden – in detailgetreuer und aufwendiger Handarbeit. Bis der Bezug möglich sein wird beziehungsweise einzelne ausgewählte Räume auch der Bevölkerung gezeigt werden können, wird es aber noch geraume Zeit dauern.

Interessante Zeitreise durch diverse Stilepochen

Die Restaurationsarbeiten sind gleichsam eine Zeitreise durch verschiedene Stilepochen. Als grosses Glück bezeichnet es die Besitzerfamilie des Schlosses, dass sie Fachleute gefunden hat, die ihr Handwerk im besten Sinne des Wortes verstehen. Allen voran Ute Frauenfelder, die gelernte Restauratorin, die im Schlossteam selber angestellt ist.

Sie ist auf der ganzen Linie ihres Fachwissens gefordert: Die zum Teil aufwendig verzierten Türen, die noch einen Hauch Renaissance ausstrahlen, werden restauriert und neu eingepasst, im Föhrenzimmer werden die Intarsien der Deckenkassetten aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts aufgefrischt und erneuert und die geschwungenen Schlossmöbel aus der späten Barockzeit verlangen nochmals eine ganz andere Herangehensweise.

Sorgsamer Umgang mit filigranen Schnitzereien

Einige Geistesblitze in der Nacht verhalfen auch Magnus Eicher zu guten Umsetzungsideen. Es gab keinen einzigen Türrahmen, keine Türe oder Türschwelle, die nicht hätten aufwendig gereinigt, ergänzt oder aufbereitet werden müssen.

Besonders stolz ist der auf Spezialaufgaben beigezogene Mitarbeiter von Hardegger Holzbau in Gossau auf die Arbeiten im Teezimmer: Dort waren die Nussholzverkleidungen mit filigranen Schnitzereien besonders anspruchsvoll zu ergänzen, und die Fensterbänke wurden wieder in den Ursprungszustand zurückversetzt.

Türbeschläge und Schlösser von Rost befallen

Die Restaurationsarbeiten waren umso anforderungsreicher, als im Laufe der Zeit viele Elemente aus der Bauzeit mehrfach übermalt, zerstört oder zweckentfremdet wurden. Die Vernachlässigung des Schlosses im 19. Jahrhundert fordert in der Gegenwart den Tribut der Fachleute: Weil Zu- und Abflüsse der vielen Quellen und Wasserleitungen nicht gewartet wurden, traf das Restaurationsteam das Schloss völlig durchfeuchtet an und stellte einen starken Befall mit Holzwurm fest. Ausserdem waren die handgeschmiedeten, reich verzierten Türbeschläge und Schlösser von Rost befallen.

Ute Frauenfelder versteht ihr Handwerk und restauriert im Schloss Hauptwil Inventar aus mehreren Jahrhunderten. Bild: PD (Hauptwil, April 2022)

Auch ein Zeitzeuge aus der späteren Rokoko-Epoche wurde zu neuem Leben erweckt: Der dekorativ geschwungene und verzierte fünf Meter lange Esstisch habe beim Fund eher an Kleinholz erinnert, sagt Sandro Hardegger, Inhaber des gleichnamigen Holzbauunternehmens. Er sei «einfach reingelaufen», sagt Hardegger mit einem Schmunzeln. Angefangen habe alles mit einem Brandschutzkasten, und mehr und mehr hätten sein Team und der Bauherr realisiert, dass «die Chemie stimmte» und das Fachwissen optimal eingebracht werden kann.

Man merkt es Sandro Hardegger und Magnus Eicher an: Die Arbeiten machen ihnen Spass. Eicher verbinden auch noch Erinnerungen an seine Jugendzeit mit dem Schloss: Er ist in St.Pelagiberg aufgewachsen und als Schulkind war er schon von den altehrwürdigen Räumen fasziniert. Dort nämlich konnte er manchmal den Bewohnerinnen und Bewohnern des damaligen Altersheims auf seiner Trompete vorspielen. (red)