Tatort Bei der Musikunterhaltung in Hauptwil war der Gärtner ist der Mörder Mit ihrem Unterhaltungsprogramm «Tatort» begab sich die Musikgesellschaft Brass Band Hauptwil auf die Suche nach einem Mörder.

«Tatort» hiess das Programm der MG Brass Band. Bild: Monika Wick

«Helfen Sie bei der Suche nach dem Mörder!», rief Valentin Hättenschwiler, Präsident der MG Brass Band Hauptwil, auf. Gottlob ist in Hauptwil nicht wirklich ein grausiges Verbrechen begangen worden, das Orchester wählte für ihre Unterhaltung das Motto «Tatort».

Im ersten Teil spielte die Musikgesellschaft unter Daniel Gubler anspruchsvolle Kompositionen von Stijn Aertgeetrs («Osterfjorden»), Paul Lovatt-Cooper («The Dark Side Of The Moon») oder George Allan («The Knight Templar»). Die Stücke bestachen mit kraftvollen, dramatischen und harmonischen Passagen. Genau beobachtet wurden die musikalischen Vorträge von der Jury mit H. W. Balocco, Frank Thiel und Eva Mattes. Letztere wurde nach der Pause ermordet aufgefunden. Für die Aufklärung des Verbrechens zuständig war Thomas Roth, der als Kommissar den Fall bearbeitete und gleichzeitig durchs Programm führte. «Ich habe alle neun Teile der Police Academy gesehen und sehe mich in der Lage, den Fall zu lösen», erklärte er.

Ehrenmitgliedschaft für Peter Alther

Mit auf die Geschichte perfekt abgestimmten Stücken wie «Who Wants To Live Forever», «Live and Let Die» oder «Ein Leben lang» gelang es der MG Brass Band Hauptwil, den mutmasslichen Täter zu überführen. Es handelte sich um den Gärtner von «Macarthur Park». Dass die Brass Band auch in Zukunft auf begabten Nachwuchs zählen kann, zeigte der Auftritt der Jugendmusik Hauptwil unter der Leitung von Johannes Schubert.



Im Rahmen der Unterhaltung wurden zudem Sonja Sutter und Peter Alther für ihre 35-jährige Zugehörigkeit zu einem Musikverein als eidgenössische Veteranen geehrt. Seit 25 Jahren musizieren Liane Bernhardsgrütter, Martin Kradolfer und Tobias Bernhardsgrütter in einem Musikverein und wurden als kantonale Veteranen geehrt. Peter Alther wurde zudem für seine 20-jährige Treue zur MG Brass Band Hauptwil die Ehrenmitgliedschaft verliehen.