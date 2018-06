In der Handelsschule war Hans-Ruedi Graf zum ersten Mal mit einem Gesetzbuch konfrontiert und wusste sofort: «Das ist es». Er holte in Neuenburg die Matura nach und studierte Jus in Zürich. Der 64-Jährige war Leitender Staatsanwalt, bevor er 2010 zum ersten Generalstaatsanwalt des Thurgaus gewählt wurde. Graf sagt, er glaube an das Gute im Menschen. An dieser Einstellung hat auch sein Beruf nichts verändert. Er ist überzeugt, dass eine glückliche Kindheit der Schlüssel zu einem gelungenen Leben ist. «Ich habe noch nie einen Straftäter getroffen, der eine glückliche Kindheit hatte.» Hans-Ruedi Graf ist durch und durch Frauenfelder, obwohl er vor fünf Jahren mit seiner Partnerin nach Märstetten gezogen ist. Es müsse ja nicht für immer sein. In der Freizeit spielt er Golf und Korbball. Er hat zwei erwachsene Söhne. (san)