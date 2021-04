Handball Trainieren erlaubt, spielen verboten? HSC-Kreuzlingen-Präsident Patrick Müller findet die Situation «völlig irr» In der Handball-NLB ist das Chaos angerichtet. Der Spielbetrieb ruht wieder, obwohl der Bundesrat dem semiprofessionellen Sport grünes Licht gegeben hat. Davon betroffen ist auch der HSC Kreuzlingen. Die grosse Frage lautet: Wer bestimmt, welche Liga semiprofessionell ist und welche nicht?

Valon Dedaj (links) und seine Teamkollegen müssen vorerst warten, bis es mit der NLB-Meisterschaft weitergeht.

Am Samstag, 10. April, wollte die Handball-NLB nach monatelanger Coronapause die Meisterschaft wieder aufnehmen. Gestützt auf den Entscheid des Bundesrats, seit dem 1. März semiprofessionellen Sport wieder zuzulassen, tüftelte der Schweizerische Handballverband (SHV) einen Modus aus, um die NLB-Saison 2020/21 bis im Frühsommer doch noch abschliessen zu können. Wenige Stunden vor dem Anpfiff am Samstag wurden aber alle Spiele der zweithöchsten Liga wieder abgesagt. Auch die Begegnung zwischen Biel und dem HSC Kreuzlingen.

Der Grund: Mehrere Kantone untersagten die Veranstaltung von NLB-Handballspielen, weil eine Expertengruppe – einberufen von Swiss Olympic, um die Kantone zu beraten – die Handball-NLB als nicht semiprofessionell einstuft. Der nationale Handballverband sagt indes deutlich, dass die Liga als semiprofessionell einzustufen sei. Genau das ist der Zankapfel. Wer hat in dieser Frage das Sagen?

Swiss Olympic erweist dem Sport einen Bärendienst

Patrick Müller, Präsident des HSC Kreuzlingen, hat kein Verständnis für die Spielverbote einzelner Kantone.

In den Erläuterungen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) stand bis am Montag noch, dass die Sportverbände diese Definition vornehmen können. Trotzdem beruft sich etwa der Kanton Bern auf das Urteil der Expertengruppe, in der auch kantonale Sportämter vertreten sind. Der Thurgau hingegen folgt den Empfehlungen des SHV und betrachtet die Liga als semiprofessionell. Für Patrick Müller, Präsident des HSC Kreuzlingen, ist klar:

«Die Expertengruppe ist gesetzlich nirgends verankert, hat also keinerlei Legitimation.»

Auch der Einsitz des Schweizer Sport-Dachverbands Swiss Olympic ändere daran nichts. «Damit hat die Gruppe vielleicht einen gewissen Sachverstand, mehr aber nicht.» Die Ironie der Geschichte: Swiss Olympic hatte die Expertengruppe ursprünglich in der guten Absicht einberufen, die Kantone fachlich zu beraten und so dem Sport in Coronafragen eine gewisse Unabhängigkeit zu gewähren. Da nun aber genau diese Expertengruppe der Wiederaufnahme des NLB-Spielbetriebs im Weg steht, erweist Swiss Olympic dem Sport mit einer an sich guten Idee einen Bärendienst. Dass Swiss Olympic in dieser Sache nicht so wohl ist, zeigt auch die Tatsache, dass der Dachverband nun mit Nachdruck erklärt, dass das Urteil der Expertengruppe lediglich eine Empfehlung sei.

Anstatt für eine Klärung sorgte das BAG am Montag dann für das totale Chaos. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion wurden die Erläuterungen der Covid-19-Verordnungen angepasst und der Passus entfernt, in dem stand, dass die nationalen Verbände entscheiden können, welcher Sport semiprofessionell ist und welcher nicht. Nun weiss man gar nicht mehr, wer in dieser Frage das Sagen hat. Für den Schweizerischen Handballverband ist diese Ungewissheit nicht tragbar. Kommunikationschef Marco Ellenberger sagt:

«Wir pochen auf eine schnelle Entscheidung.»

Natürlich strebe man eine Wiederaufnahme der NLB-Meisterschaft an. Doch der SHV könne auch mit einem vorübergehenden Verbot von NLB-Handballspielen leben. «Aber wir brauchen eine rechtlich bindende Grundlage, um die Meisterschaft absagen zu können», so Ellenberger. Der Verband will sich absichern, falls es zu Rückforderungen kommt, etwa seitens von Sponsoren.

Kreuzlingens Präsident plädiert fürs Testen

Einen schnellen Entscheid seitens des BAG verlangt auch Patrick Müller, Präsident des NLB-Handballklubs Kreuzlingen. Er unterstützt den nationalen Handballverband in den Bemühungen, die NLB-Meisterschaft weiterzuführen, und bezeichnet die aktuelle Situation als «nicht tragbar und völlig irr». Wenn die NLB-Handballer keinen semiprofessionellen Sport betrieben, dürften sie konsequenterweise auch nicht trainieren. «In Kantonen, die die Handball-NLB als nicht semiprofessionell einstufen, würden sich die Teams mit jedem Training strafbar machen», sagt Müller.

Er plädiert für einen geregelten Spielbetrieb in der NLB, bei dem die Spieler und Betreuer regelmässig auf Covid-19 getestet werden. So sieht es auch das Schutzkonzept des Handball­verbands vor. «Damit könnten wir die positiven Coronafälle sofort aussortieren», ist Müller überzeugt und fügt an:

«Jetzt trainieren wir fünfmal pro Woche und jeder geht daneben seiner Arbeit nach, ohne zu wissen, ob er das Virus in sich trägt oder nicht.»

Dies, weil im Rahmen des nicht geregelten Trainingsbetriebs keine Tests vorgeschrieben sind. Das würde sich ändern, wenn die Nationalliga B wieder schweizweit Wettkämpfe bestreiten könnte.