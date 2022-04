Handball Die NLA rückt immer näher: HSC Kreuzlingen gewinnt Spitzenkampf Im hochklassigen NLB-Spiel zwischen Leader Kreuzlingen und Verfolger Wädenswil/Horgen setzen sich die Thurgauer 35:31 durch. Wenn man bedenkt, dass der HSCK im Aufstiegs-Playoff wohl erneut auf den Kontrahent vom Zürichsee treffen wird, steht dem Aufstieg in die NLA nicht mehr viel im Weg.

Kreuzlingens Manuel Zeller (mit Ball) setzt sich am Kreis gegen Wädenswils Julian Döbbeling durch. Bild: Mario Gaccioli

Es war ein Vorgeschmack dafür, was die Zuschauer im möglichen Playoff-Finalduell um den NLA-Aufstieg ab dem 20. Mai erwarten wird. Vieles spricht dafür, dass sich der HSC Kreuzlingen und die SG Wädenswil/Horgen, die besten Teams der bisherigen 23 NLB-Runden, auch in der Best-of-five-Serie um den Aufstieg gegenüberstehen werden.

Die 350 Zuschauerinnen und Zuschauer in der Kreuzlinger Egelseehalle kamen am Samstag jedenfalls in den Genuss einer hochstehenden und vor allem in der zweiten Halbzeit hart umkämpften Partie, die mit einem verdienten Triumph der Thurgauer endete. Die Kreuzlinger befinden sich mit ihrem 15. Sieg in Serie, dem 20.Erfolg im 23. Saisonspiel, bereits in Aufstiegsform.

Kreuzlinger Nachlassen wird umgehend bestraft

Vor allem in der ersten Halbzeit (20:13) zeigte der HSCK eine überragende Leistung und dominierte die Zürcher dank einer kompakten Defensive um Abwehrchef Bujar Ramosaj, einem starken Torhüter Haris Berisha (Abwehrquote 41 Prozent) und einem treffsicheren Topskorer Paul Kaletsch (sieben Tore, davon fünf Penaltys) in jeder Hinsicht. Dass gegen die Wädenswiler, die über 60 Minuten ein hohes Tempo anschlagen können, ein Nachlassen allerdings bestraft wird, mussten die Kreuzlinger in den letzten 20 Minuten erfahren.

Kreuzlingens Abwehrchef Bujar Ramosaj (am Ball) setzt auch in der Offensive immer wieder Akzente. Bild: Mario Gaccioli

Nach drei Treffern in Serie zum 25:17 (38.) liessen sie die Zügel etwas schleifen, schlossen mehrere Angriffe überhastet ab und packten auch in der Abwehr nicht mehr ganz so entschlossen zu. Das nützten die Gäste vom Zürichsee zu einer Aufholjagd, die ihnen innerhalb von knapp vier Minuten fünf Treffer in Serie zum 22:25 bescherte.

Damit kam der Tabellenzweite wieder in Schlagdistanz. Zwar reagierte Kreuzlingen postwendend und zog nochmals auf 28:22 weg, doch die Gäste blieben nun dran. Näher als bis auf drei Treffern liess sie der HSCK aber nicht aufschliessen.

In den letzten drei Runden den Heimvorteil sichern

Für die Thurgauer stehen bis zum Beginn des Aufstiegs-Playoffs am Freitag, 20. Mai, noch drei Meisterschaftspartien auf dem Programm. Dabei treffen sie ausnahmslos auf Teams aus der hinteren Tabellenregion: Steffisburg, Biel und Möhlin. In diesen Partien geht es für Kreuzlingen darum, den ersten Platz zu verteidigen, um sich so den Heimvorteil für den Playoff-Final zu sichern. Aktuell beträgt der Vorsprung auf Wädenswil/Horgen drei Punkte.