Handball 30:24 gegen das Schlusslicht: Der HSC Kreuzlingen gehört in der NLB wieder zum Spitzenquartett Der HSC Kreuzlingen ist vor heimischem Publikum unschlagbar. Das 30:24 vom Wochenende gegen Solothurn markiert saisonübergreifend bereits den sechsten Heimsieg in Serie.

Attila Kun (beim Sprungwurf) war Kreuzlingens treibende Kraft in der ersten Halbzeit. Mario Gaccioli

Die Kreuzlinger NLB-Handballer bleiben in der heimischen Egelseehalle eine Macht. Gegen das Schlusslicht Solothurn hielt sich das Team von Trainer Werner Bösch auch im vierten Heimspiel der Meisterschaft 2021/22 schadlos und verbesserte sich in der Tabelle um eine Position auf Rang vier. Damit bleibt der HSCK nach sieben Runden mit zehn Punkten in Tuchfühlung mit den drei Spitzenklubs Wädenswil-Horgen (14 Punkte), Fortitudo Gossau (11) und Endingen (10).

Gegen den Tabellenletzten Solothurn, den man vor Saisonbeginn den Top 7 zugerechnet hatte, bekundeten die Kreuzlinger bis zu Beginn der zweiten Halbzeit mehr Mühe als erwartet. Die Solothurner verstehen sich primär als Ausbildungsverein des NLA-Dritten BSV Bern. Angeführt vom 142-fachen tschechischen Nationalspieler Tomas Reznicek blieben die Gäste lange im Windschatten des HSCK. Die Kreuzlinger konnten sich bei ihrem starken Torhüter Haris Berisha sowie Rückraumspieler Attila Kun (5 Tore) bedanken, dass sie mit einem 13:10-Vorteil in die Pause gehen konnten.

Wegweisender Zwischenspurt

Nach dem 15:13 (36.) erspielte sich Kreuzlingen dann aber innerhalb von fünf Minuten mit drei Treffern in Serie erstmals einen komfortablen Vorsprung. Auf diesen Rückstand konnten die Gäste nicht mehr nachhaltig reagieren. Die Reserve des HSCK blieb stabil und mündete schliesslich in einen nie mehr gefährdeten, saisonübergreifend bereits sechsten Heimsieg in Serie.

Der HSCK erledigte mit dem 30:24 gegen Solothurn die Pflicht. Nun folgen weitaus stärkere Widersacher. Am nächsten Samstag gastieren die Thurgauer beim immer ambitionierten, nur zwei Punkte zurückliegenden Stäfa in der Sporthalle Frohberg (16.30 Uhr). Am Samstag, 13. November, folgt das Heimspiel gegen den aktuell punktgleichen NLA-Absteiger Endingen und schliesslich muss der HSCK am Sonntag, 28. November, zum nach sieben Runden immer noch verlustpunktlosen Leader nach Horgen reisen. Erst nach diesen drei Partien ist Kreuzlingens Standortbestimmung komplett.

Kreuzlingen – Solothurn 30:24 (13:10)

Egelsee – 220 Zuschauer – SR Fallegger/Joss.

Strafen: 7-mal 2 Minuten gegen Kreuzlingen, 3-mal 2 Minuten gegen Solothurn.

Kreuzlingen: Berisha (1.-60./16 Paraden), Färber; O. Wipf (1), Lutz (2), Dedaj (3), R. Wipf, Briegmann, Bär, Heim, Kaletsch (7/4), Portmann, Kun (7), Ramosaj (1), Zeller (4), Tahirukaj (5).

Solothurn: Pfister/Diethelm (5 Paraden), Diethelm; Corluka, Laville, Beer, Zeltner (3), Widmer, Aellen (4/1), Szabo (1), Freiberg (2), Reznicek (3/1), Blaser (1), Oyamendan (4), Kalt, Lindner, Brandt (6).

Bemerkungen: Kreuzlingen ohne Nahaj, Kappenthuler und Schneider (alle verletzt). – Penaltys: Kreuzlingen 4/4, Solothurn 2/2.