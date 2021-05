Handball 26:24-Heimsieg: Der HSC Kreuzlingen stösst die Tür zur NLA auf Kreuzlingens NLB-Handballer besiegten am Mittwochabend den nach Verlustpunkten Tabellenzweiten Solothurn 26:24 und sicherten sich damit die Teilnahme an der Aufstiegsrunde. Mit sechs Teams innerhalb von nur vier Punkten zeichnet sich ein hochspannender Kampf um die Promotion in die höchste Liga ab.

Die Kreuzlinger bejubeln den wichtigen Heimsieg gegen Solothurn, der ihnen die Möglichkeit zum Aufstieg in die höchste Liga bietet. Mario Gaccioli

Vor der letzten Hauptrundenpartie am Samstag um 19 Uhr beim Tabellenelften Biel steht fest, dass der HSC Kreuzlingen die NLB-Meisterschaft innerhalb der ersten sechs Ränge abschliessen wird. Ein weiterer Erfolg in Biel – es wäre für die Thurgauer der vierte in Serie – wäre hinsichtlich der Aufstiegsrunde enorm wertvoll, weil die gesamte Punktzahl und auch das Torverhältnis aus der Hauptrunde mitgenommen werden. Eigentlich ist ein Erfolg im Berner Seeland sogar Voraussetzung, will Kreuzlingen im Kampf um die beiden Playoff-Plätze noch ein gewichtiges Wort mitreden.



Vor dem Gastspiel am Bodensee lag Solothurn mit einem ausgetragenen Spiel weniger virtuell auf dem zweiten Platz. Aufgrund einer Corona-Kollektivquarantäne reiste der Favorit allerdings mit einer suboptimalen Vorbereitung nach Kreuzlingen. Dennoch zeigte die Mannschaft des ehemaligen tschechischen Nationalspielers Martin Prachar, der auf zahlreiche Talente des NLA-Spitzenklubs Suhr Aarau zurückgreifen kann, einen kompakten, spielstarken Auftritt in der Egelseehalle.

Goalie Nahaj leitet die Wende ein - und bleibt dann bärenstark

Die Kreuzlinger sahen sich nach 20 Minuten mit einem 8:10-Rückstand konfrontiert. Bei den Gästen setzten bis dahin Rechtsaussen Lars Hofer und der 2,02 Meter grosse Rückraumspieler Jonas Kalt die offensiven Akzente. Ein Time-out des Heimteams und eine Doppelparade des überragenden Kreuzlinger Goalies Laszlo Nahaj leiteten die Wende ein. Flügelspieler Jonas Heim brachte die Thurgauer mit seinem fünften Treffer zum 12:11 erstmals seit dem 3:2 (5.) wieder in Führung. In der Schlusssekunde der ersten Halbzeit war es Routinier Thierry Gasser, der für Kreuzlingens 14:13-Halbzeitführung verantwortlich zeichnete, wobei der zuvor starke Solothurner Goalie David Pfister für einmal unglücklich agierte.

Thierry Gasser (mit Ball) erzielte kurz vor der Pause das 14:13 und sorgte damit für die psychologisch wichtige Pausenführung des HSC Kreuzlingen. Mario Gaccioli

Eine rund fünfminütige Solothurner Baisse zu Beginn der zweiten Halbzeit nutzte der HSCK zur 19:16-Führung. Aber die Fehlerquote blieb zu hoch, als dass er die Solothurner entscheidend hätte distanzieren können. Dass Kreuzlingen auch noch zehn Minuten vor Schluss mit drei Treffern vorne lag, war vor allem das Verdienst von Torhüter Nahaj. Er trieb die Solothurner Spieler phasenweise fast zur Verzweiflung. Der 1,97 Meter grosse Ungar blieb auch in der Endphase im Mittelpunkt. Nahaj dürfte vor allem Lars Hofer in unangenehmer Erinnerung bleiben. Der Solothurner Rechtsaussen scheiterte sowohl mit seinem Gegenstoss (53./24:22) als auch von aussen (57./25:24). Nach einer Tordoublette von Solothurns Jonas Kalt stand die Partie vier Minuten vor Schluss nochmals auf der Kippe. Die Gäste hätten sich in den Schlusssekunden für ihren couragierten Auftritt mit einem Punktgewinn belohnen können. Nach einem Time-out nach 59:41 Minuten besassen sie noch eine letzte Chance, vergaben diese aber mit einem Fehlpass. Schliesslich war es Kreuzlingens Linkshänder Drenit Tahirukaj, der seine starke Leistung als Vollstrecker und Passgeber mit einem Gegenstosstor zum 26:24-Endstand krönte.

Kreuzlingen – Solothurn 26:24 (14:13)

Egelsee – 50 Zuschauer – SR Hardegger/Hardegger.

Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Kreuzlingen, 4-mal 2 Minuten gegen Solothurn.

Kreuzlingen: Nahaj (1.-60./17 Paraden, davon 1 Penalty), Berisha (für 2 Penaltys/0); Briegmann, Lutz (4), Dedaj (2), Wipf (1), Tsamesidis (1), Deriks, Bär, Heim (6), Kappen­thuler, Kun, Gasser (6/1), Zeller (1), Tahirukaj (5).

Solothurn: Pfister (1.-45./8 Paraden), Brändle (45.-60./4 Paraden); Sarlos (1), Laville, Lindner, Blaser, Tatarinoff, Zildzic (2), Hofer (4), Brandt (7/4), Oyamendan (2), Kalt (5), Szabo (2), Jauer, Helmy (1).

NLB-Tabelle: 1. Wädenswil/Horgen 11/18 (+71). 2. Stäfa 12/18 (+44). 3. Chênois 12/18 (+21). 4. Fortitudo Gossau 12/16 (+27). 5. Kreuzlingen 12/16 (+25). 6. Solothurn 11/15. 7. Stans 12/12. 8. Yellow/ Pfadi Espoirs 12/10. 9. Baden 12/9 (+13). 10. GS/Kadetten Espoirs SH 12/9 (-13). 11. Biel 12/8 (-34). 12. Möhlin 12/8 (-38). 13. Steffisburg 12/5. 14. Birsfelden 12/4. – Top 6 für Aufstiegsrunde qualifiziert.