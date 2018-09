«Hagenwil ist ein besonderer Spielort» Die Bilanz zu den diesjährigen Schlossfestspielen fällt positiv aus. Regisseur und Produzent Florian Rexer erklärt, warum das so ist. Barbara Langenegger

Florian Rexer, deutscher Schauspieler, Regisseur und Festspielleiter der Schlossfestspiele Hagenwil am Bodensee. (Bild: Thi My Lien Nguyen)

Der letzte Vorhang fällt morgen Samstag, die neunten Schlossfestspiele sind vorbei. Florian Rexer, wie fällt Ihre Bilanz aus?

Wir hatten eine sehr gute Auslastung, nicht zuletzt liegt es am heissen Sommer. Ausserdem ist dieses Jahr alles gut gelaufen. Da das Stück kaum bekannt war, startete der Vorverkauf etwas verhalten. Dank hervorragender Kritiken hat sich dieser aber sehr gut entwickelt.

Hat WAM auch zu den guten Zahlen beigetragen?

Anfangs spielten wir natürlich mit dem Gedanken, dass uns Walter Andreas Müller mehr Zuschauer bringen würde. Aber letztlich haben mehrere Faktoren zu den guten Zahlen beigetragen.

Was ist besonders an den Schlossfestspielen?

Gerade in der Sternschnuppennacht, als ich nach der Vorstellung alleine auf der Schlosswiese stand, habe ich gemerkt, dass ich sehr dankbar bin, hier spielen zu dürfen. Es ist einfach anders als bei anderen Locations. Ausserdem wurde das Schloss auch nicht kaputt-renoviert und hat so seinen ursprünglichen Charme erhalten.

Was steht beim nächsten Mal auf dem Programm?

Die rabenschwarze Kriminalgroteske «Arsen und Spitzenhäubchen». Ich hatte das Stück bereits in Stuttgart gespielt und wollte es schon lange aufführen, doch ich bekam die Rechte nicht. Das Theater St. Gallen bekam den Vorrang. Auf das 10-Jährige hat es doch noch geklappt.

Und das Kinderstück?

Auch beim Kindermärchen sollte es ein Klassiker sein. Und so bot sich Grimms «Aschenputtel» sehr gut an für das Jubiläum an.

Ist das Ensemble für 2019 bereits wieder fix?

Nein. Wir suchen beispielsweise noch Senioren und Seniorinnen, die mitspielen möchten. Auch sind natürlich Helfer oder Leute, dich uns in irgend einer Form unterstützen wollen, jederzeit willkommen.

Haben Sie etwas Spezielles für die 10. Schlossfestspielen im kommenden Jahr geplant?

Natürlich. Wer mich kennt weiss, dass das Jubiläum speziell werden wird. Zurzeit mache ich mir Gedanken, die Rollen raffiniert zu besetzen und bin selber gespannt, wie das Ensemble aussehen wird. Selbstverständlich wird der Lokalbezug nicht fehlen.

Am 2. Oktober erhalten Sie den Amriswiler Kulturpreis. Waren Sie überrascht, dass die Wahl gerade auf Sie fiel?

Ja, ich war sehr überrascht. Es ist immer ein Zeichen der Unterstützung und Anerkennung. Ohne solche Preise könnten wir unseren Job nicht machen.