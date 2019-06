Drohungen und Gewalt gegen Frau – Polizei umstellt nach Beziehungsdelikt in Amriswil das Haus des mutmasslichen Täters

Nach einem Beziehungsdelikt steht die Kantonspolizei Thurgau in Amriswil mit einem Grossaufgebot im Einsatz. Ein Mann soll gegenüber einer Frau Drohungen ausgesprochen haben und gewalttätig geworden sein. Laut der Polizei verschanzt sich der Mann bewaffnet in der Wohnung, die Frau befindet sich in Sicherheit.