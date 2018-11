Gymnastikgruppe Kreuzlingen fasziniert mit Perfektion und Vielseitigkeit Am Wochenende präsentierten 280 Turnerinnen in der Dreispitz-Sporthalle ein wahres Feuerwerk an hoher Turnkunst. Rund 2000 Besucher schauten zu. Manuela Olgiati

ie Gymnastikgruppe zeigte am Wochenende den rund 2000 Besuchern ihr ganzes Können. (Bild: Andrea Stalder)

Nach einer äusserst erfolgreichen Saison 2018 mit vier Mal Gold, ein Mal Silber und zwei Mal Bronze an den Schweizer Meisterschaften zeigten die 280 Turnerinnen vor einem grossen Publikum ihr Können. Die Tribüne war an beiden Tagen bis auf den letzten Platz besetzt – der Applaus für die sportlichen Leistungen am Schauturnen entsprechend gross.

Schauturnen der Gymnastik-Gruppe Kreuzlingen in der Dreispitz-Sporthalle. (Bild: Andrea Stalder)

Natürlich sind den Turnerinnen ausgezeichnete Ergebnisse an Wettkämpfen wichtig. Doch nicht nur: Das gute Zusammenspiel untereinander und die Harmonie wirken sich auch positiv auf Resultate aus. Die Siegertreppe emporsteigen, das durften in diesem Jahr die Besten. Auch am Wochenende präsentieren alle, darunter auch die Schweizer Meisterinnen und Medaillengewinnerinnen eine Show auf einem hohen Niveau.

Beispielsweise die Wettkampf-Kür der aktiven Turnerinnen von Leiterin Noëmi Amrhein. Es ist die stärkste Gruppe im Verein. Auch Lia Fenyödi, zeigt eine perfekte Kür.

Jugend-Schweizer- Meisterschaften kommen

Das Publikum auf der Tribüne geht voll mit. Applaus braucht es auch am kommenden Sportleranlass. Am 1. und 2. Dezember organisiert die Gymnastikgruppe Kreuzlingen die Jugend-Schweizer-Meisterschaften im Vereinsturnen (SMV) in Kreuzlingen. «Darauf freue ich mich», sagt die Geräteturnerin Aline Berger.

Speakerin Judith Ricklin erklärt den Zuschauern die neuen Kategorien der Jugendgruppen. Vereinspräsidentin Isabelle Wepfer ehrt 18 Hauptleiterinnen, die Hilfsleiterinnen und die OK-Mitglieder vom kommenden Vereinsturnen. Wepfer sagt:

«Das sportliche Niveau konnte im Vergleich zum vergangenen Jahr angehoben werden»

Mit einem vielseitigen Programm präsentiert die Gymnastikgruppe disziplinierte Auftritte. Mit oder ohne Sportgeräte wird den 2000 Besuchern eine faszinierende Turn- und Lichtshow zu mitreissender Musik geboten.