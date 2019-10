Gurlimuzz und Schnööte auf einer kulinarischen Reise Die Arbonerin Heidi Weh hat das Familien-Erlebniskochbuch von Autor Kläus Sieber illustriert. Eva Wenaweser

Illustratorin Heidi Weh und Autor Kläus Sieber präsentieren ihr gemeinsames Familienkochbuch. (Bild: Eva Wenaweser)

Nach 3-jähriger Arbeit wollen sie den Leuten das Ergebnis ihres Fleisses zeigen. Daher laden Heidi Weh, Illustratorin und Ladenbesitzerin, und Kläus Sieber, Autor des Buches, am Samstag zu den vier Vorlesungen aus ihrem gemeinsamen Werk ein. Diese finden im Laden «freude schenken» in Arbon statt, welchen die 49-jährige Heidi Weh seit Juli 2019 an der Postgasse in der Arboner Altstadt betreibt. Das Familienkochbuch erzählt die Geschichte von zwei Tieren, einem Kater und einer Ente, und beinhaltet 50 Rezepte für die ganze Familie zum selber kochen. Einige dieser kulinarischen Ideen hat Sieber noch in seiner Jugend von den Nachbarsfrauen in seiner Heimat Widnau SG gesammelt, um sie nachzukochen. Bei den Vorlesungen werde es auch eine kulinarische Überraschung aus dem Buch geben, wie die beiden verraten.

So kam es überhaupt zu der Zusammenarbeit

Es war eine Begegnung am Weihnachtsmarkt in Appenzell, die für Heidi Weh vieles verändert hat. Wie immer hat sie ihre selbstentworfenen Grussgarten verkauft und sich nichts Sonderliches dabei gedacht. Der gebürtige Rheintaler Kläus Sieber schon. «Ich wusste, wenn ich einmal etwas in diese Richtung machen möchte, dann mit ihr als Illustratorin für die Figuren», sagt Sieber. Diese Begegnung sei bereits im Jahr 2015 gewesen, seither haben die beiden in enger Zusammenarbeit an dem Buch gearbeitet. Beim Schreiben seien die Figuren in seinem Kopf entstanden und er habe sich an sie gewandt, mit der Bitte, den Kater «Gurlimuzz» für ihn zu zeichnen. «Eigentlich wusste ich nur, dass ich eine Wildkatze skizzieren soll, den Charakter kannte ich nur oberflächlich», sagt Weh lachend. Trotzdem schien sie den Geschmack von Sieber genau getroffen zu haben. Sieber sagt:

«Ich war angenehm überrascht, als ich den Entwurf zum ersten Mal sah»

Die Arbeit im Kopf

Wenn Sieber wieder einige Seiten verfasst und die Rezepte selber ausprobiert habe, seien die zwei wieder zusammengekommen. Er habe ihr vorgelesen was als nächstes passiert und sagte wie und welche Szenen er gerne dargestellt hätte. In den darauffolgenden Tagen und Wochen habe sie sich dann die passenden Bilder dazu überlegt. «Wenn Kläus etwas zu der Geschichte erzählt hat, hat es in meinem Kopf gleich angefangen zu arbeiten. Wenn die Idee dann da war, habe ich sie skizziert. Aber eigentlich passiert bei mir der grosse Entstehungsprozess immer im Voraus im Kopf», sagt Weh. Aber nicht nur die Geschichte und die Bilder haben sich nach und nach entwickelt, auch die Figuren selbst haben sich durch die Zeit verändert. Wenn man sich die Bilder ansehe, falle einem auf, dass die Figuren immer frecher werden. «Die Aussagekraft der Figuren ist im Prozess extrem gewachsen», sagt Sieber.

Fortsetzung folgt….

Kläus Sieber, der mit dem Buch auch für den Schweizer Kinder- und Jugendbuchpreis 2020, sowie für die Solothurner Literaturtage nominiert ist, plant bereits die Fortsetzung. Es werde auch eine neue Figur geben und Heidi Weh habe bereits einen Entwurf gezeichnet. «Das neue Tier wird ein Biber sein, mehr wollen wir noch nicht verraten», sagen Weh und Sieber lachend. Für Weh war es das erste Mal, dass sie als Illustratorin für ein Buch gearbeitet hat, sie könne sich aber eine Fortsetzung gut vorstellen.

«Es war eine tolle Erfahrung mit jemandem zusammen etwas zu erschaffen. Es gab Momente, da war ich regelrecht überwältigt von dem Glücksgefühl, das Geschriebene in Bildern darstellen zu können. Mit jeder Skizze habe ich versucht, die Freude aus der Geschichte bildlich umzusetzen».