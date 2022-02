Guggenmusik «Wir konnten nicht nichts machen»: Die Arboner Fasnacht feiert Jubiläum und Wiedergeburt Nach zweijährigem Unterbruch kommen die Narren am ersten Wochenende im März wieder für zwei Tage und zwei Nächte an die Macht. Doch so wie früher ist es noch nicht. Obernarr André Mägert kann die fünfte Jahreszeit trotzdem kaum erwarten.

Der Fasnachtsumzug in Arbon zieht jeweils Tausende Besucher an. Dieses Jahr fällt er aus. Bild: Max Eichenberger

Die Vorfreude ist riesig. So wie es die Enttäuschung vor zwei Jahren war. Zwei Stunden vor Beginn des Umzuges mussten die Fasnachtsgesellschaft Lällekönig und die Arbor Felix Hüüler damals wegen des vom Bundesrat verordneten Veranstaltungsverbots alle Anlässe. Alles war parat für die grosse Party, sogar der Apéro stand schon bereit. Dieses Jahr wird die Fasnacht nach zwei Jahren Unterbruch wieder stattfinden. Nicht so wie früher, aber in alter Frische. «Wir ziehen es durch und haben uns einiges einfallen lassen, damit es möglich ist, unsere Kultur zu leben», sagt Obernarr André Mägert.

Weder für den Elferrat noch für die Guggenmusik kam es in Frage, ein weiteres Jahr zu pausieren. «Wir konnten nicht nichts machen», sagt Mägert. Denn die Arboner Fasnacht feiert dieses Jahr das 50-Jahr-Jubiläum und so etwas wie die Wiedergeburt. Mägert sagt:

Obernarr André Mägert. Bild: PD

«Es ist alles andere als selbstverständlich, dass es uns überhaupt noch gibt.»

Die Absage des Umzuges 2020 riss ein riesiges Loch in die Kasse. «Wir hatten hohe Ausgaben, aber keine Einnahmen.» Finanziell die Kurve gekriegt hätten sie nur dank vieler Gönner und Sponsoren. «So konnten wir das Defizit bis heute vollumfänglich decken, wofür wir allen Geldgebern sehr dankbar sind.»

Spaziergang am See statt Umzug

Einen Umzug wird es dieses Jahr nicht geben. «Ohne die Mitte Februar beschlossenen Lockerungsschritte hätten wir die Bewilligung nie und nimmer erhalten», sagt Mägert. Als die Landesregierung die fast vollständige Rückkehr zur Normalität bekanntgab, war es für die Fasnachtsgesellschaft zu spät.

«Wir konnten nicht einfach den Hebel umlegen. Die Vorbereitung für einen solchen Grossanlass mit 1'500 Teilnehmern und 6'000 Besuchern braucht viel Zeit.»

Auch für viele Guggen, Wagen- und Fussgruppen wäre es nicht möglich gewesen, innerhalb von nur drei Wochen startklar zu sein.

Die Fasnächtler entreissen 2019 der Stadtregierung den Stein der Macht, den der damalige Stadtpräsident Andreas Balg in den Händen hält. Bild: Donato Caspari

Die närrischen Tage werden in Arbon dieses Jahr anders als sonst mit einem Spaziergang am See ausklingen. «Es ist nichts Organisiertes», sagt Mägert. Es würden am 6. März verschiedene Guggen zwischen Wöschplatz und «Metropol» unterwegs sein. Am Schluss um etwa 15.30 Uhr gebe es ein kleines Monsterkonzert auf dem Hafendamm, wo die Fasnächtler der weltlichen Regierung die Macht zurückgeben, die sie ihr am Freitagnachmittag bei der Erstürmung des Stadthauses symbolisch entreissen.

Lälleobig und Huelernacht findet in Beizen statt

Auch der Lälleobig am Freitag, 4. März, findet nicht im gewohnten Rahmen im Seeparksaal statt. «Wir gehen stattdessen mit unserem einstündigen Programm in vier Restaurants», sagt Mägert. Nebst ihm sind Stadtpräsident Dominik Diezi, Lällekönigin Katja Weingartner-Gsell und der Appenzeller Komiker Sepp Manser mit von der Partie. Das Motto: «Fasnacht ... endlich»! Für die richtige Musik sorgen die Arbor Felix Hüüler, die Tschaggi Waggi aus St.Gallen und die Moschtchübler aus Goldach/Wittenbach.

Die Arboner Felix Hüüler organisieren die Huelernacht. Bild: Max Eichenberger (11.11.2018)

Die Huelernacht am Samstag, 5. März, ist dieses Jahr ebenfalls kein Anlass an einem bestimmten Ort, sondern eine kleine Konzerttournee. Zwölf Guggen ziehen ab 16.15 Uhr durch neun Restaurants/Bars in der Altstadt. «Wir spielen direkt bei euch am Tresen», versprechen die 1977 gegründeten Arbor Felix Hüüler als Organisatoren der Veranstaltung. Im mehr oder weniger gewohnten Rahmen geht gleichentags einzig der Kindermaskenball im Seeparksaal über die Bühne – inklusive Konfettischlacht.

Arbon ist noch immer fasnachtsverrückt

Mägert, der als Student und Trommler einer Clique in Basel auf den Geschmack der Fasnacht gekommen ist, freut sich auf jeden einzelnen dieser Anlässe. «Wir mussten lange auf diesen Moment warten.» Arbon sei einst eine Hochburg der Fasnacht in der Ostschweiz gewesen mit 40 dekorierten Beizen allein an der St.Gallerstrasse. Diese Zeiten sind zwar längst vorbei. «Aber Arbon ist noch immer fasnachtsverrückt», sagt Mägert.