Interview Die Arbonerin Inge Abegglen hat in manchen menschlichen Abgrund geschaut und sieht sich trotz langer Parlamentskarriere nicht als klassische Politikerin Die 70-Jährige sass zwölf Jahren im Grossen Rat und war 20 Jahre als Laienrichterin am Bezirksgericht Arbon tätig. Ende Mai legte sie beide Ämter nieder. Politisch hat die SP-Frau noch ein grosses Ziel.

Exklusiv für Abonnenten

Inge Abegglen sitzt auf ihrem Balkon, den sie begrünt hat. Bild: Andrea Stalder (11.6.2020)

Welches der beiden Ämter abzugeben fiel Ihnen schwerer?

Inge Abegglen: Ich möchte mich nicht festlegen. Ich war sehr gerne am Gericht. Es war mir nicht eine Sekunde langweilig. Man lernt bei jedem Fall etwas Neues. Im Grossen Rat gefiel es mir ebenfalls gut, weil ich acht Jahre im Büro war, das die Geschäfte vorbereitet, in die ich jeweils einen tiefen Einblick gewonnen habe. Zudem haben die Mitglieder des Büros gewisse Repräsentationspflichten. So kommt man mit vielen interessanten Menschen in Kontakt.

In all den Jahren haben Sie gerade einmal einen einzigen Vorstoss eingereicht, bei dem es darum ging, dass das Obergericht in begründeten Fällen Ersatzrichter an den Bezirksgerichten ernennen soll. Warum so wenig?

Viele Vorstösse sind unnötig. Die Hauptaufgabe des Grossen Rates sehe ich darin, Gesetze zu machen oder zu ändern. Dafür habe ich mich gerne eingesetzt, auch in Kommissionen. Auftritte in eigener Sache habe ich nicht gebraucht.

Sie sehen Einfache Anfragen oder Interpellationen als Beschäftigungstherapie?

Es ist kein Zufall, dass viele zurückgezogen werden. Aber ich bin auch keine klassische Politikerin.

Wie meinen Sie das?

Ich finde es spannend, wenn man etwas bewegen kann. Aber verbale Auseinandersetzungen mit dem Zweihänder sind nicht meine Sache. Dafür bin ich nicht zu haben. Güggelkämpfe und Schlagabtäusche auf tiefstem Niveau liegen mir nicht.

Auszuteilen, ist Teil des politischen Spiels. Haben Sie nie gedacht, im Grossen Rat am falschen Ort zu sein?

Am Anfang habe ich mich tatsächlich sehr schwer getan, auch weil meine Lebenssituation schwierig war durch den Tod meiner Tochter. Ich habe lange gebraucht, um meinen Platz zu finden. Mit der Bezirksreform bin ich so richtig angekommen.

Inge Abegglen hat auch ein Herz für die Kultur: Sie ist Gründungsmitglied und aktuelle Präsidentin der Kunsthalle in Arbon. Bild: Hanspeter Schiess 13.8.2018)(

Sie sind auf kantonaler Ebene politisch eine Spätzünderin. Wie kam das?

Ich war als Frau der ersten Stunde lange Mitglied im Arboner Stadtparlament. Nach zwei Legislaturperioden wollte ich Platz machen und mich aus der Politik zurückziehen. Für den Grossen Rat habe ich kandidiert, um der Partei zu helfen. Ich hätte nie damit gerechnet, tatsächlich gewählt zu werden.

Im bürgerlich dominierten Kanton Thurgau ist man als Mitglied der SP meist auf der Verliererseite. Geht dabei auf Dauer nicht die Lust an der Politik verloren?

Es ist tatsächlich von Legislaturperiode zu Legislaturperiode schlimmer geworden, weil wir auch immer weniger geworden sind. Ich habe dabei gelernt, dass es Dinge gibt, über die es sich nicht lohnt mit gewissen Personen zu diskutieren, weil sie eine ganz andere Werthaltung haben.

Worauf sind Sie besonders stolz ?

Vielleicht, dass es gelungen ist, die Kesb zu installieren. Sie ist eine gute Sache.

Die Kesb steht regelmässig in der Kritik.

Ich weiss. Sie ist zu einem Feindbild geworden für all diejenigen, die ihren Frust irgendwo abladen müssen.

Dabei macht die Kesb ihre Sache gut?

Ja.

Es läuft besser als vorher?

Auf jeden Fall. Die Professionalisierung der Kinder- und Erwachsenschutzbehörde ist nicht grundlos gemacht worden. In den Gemeinden ist nicht immer alles so gelaufen, wie es hätte sein müssen.

Was bleibt Ihnen in schlechter Erinnerung?

Die Erweiterung des Kunstmuseums durch einen Neubau ist leider gescheitert, was ich sehr bedauere. Froh bin ich dafür, dass Arbon neuer Standort des Historischen Museums des Kantons Thurgau werden soll.

Im letzten Jahr kandidierten Sie für den Nationalrat. Warum?

Ich habe mir keine Chancen ausgerechnet, aber wir konnten mit der Seniorenliste zusätzliche Stimmen für die Partei holen. Der Wahlkampf war eine tolle Erfahrung. Ich habe mich dabei mit einem Thema beschäftigt, an dem ich dran bleiben will. Gemeint ist die Elternzeit, die ein Jahr dauern soll. Meine Idee ist, dass sie für Vater und Mutter gleichermassen gelten muss.

Und wer soll das bezahlen?

Der Staat.

Der hat doch wegen Corona kein Geld mehr für so etwas.

Doch, hat er. Es liegt viel Geld im Thurgau herum.

Inge Abegglen engagiert sich auch bei der Tavola, wo bedürftige Menschen für einen symbolischen Preis Lebensmittel erhalten. Bild: Max Eichenberger (7.5.2018)

Themawechsel. Sie sagten einst: Ein guter Richter, eine gute Richterin sollte von sich sagen können: «Nichts Menschliches ist mir fremd.» Haben Sie in den letzten 20 Jahren in alle Abgründe geschaut?

Nicht in alle. Es gibt so viele Menschen und damit so viele Abgründe. Es ist kein Fall gleich wie der andere.

Das macht die Arbeit als Laienrichterin spannend, aber auch anspruchsvoll.

Es ist tatsächlich enorm wichtig, offen und wachsam zu sein. Man muss sich immer fragen: Was für Vorurteile habe ich, die mich daran hindern, einen unverstellten Blick auf den Fall zu haben. Oftmals habe ich gedacht: Das hätte auch mir passieren können. Es gibt so dumme Zufälle.

Wie wichtig ist der persönliche Eindruck der Beteiligten an einer Gerichtsverhandlung?

Aufgrund der Akten hat man ein Bild von ihnen. Und selbstverständlich taxiert man den Angeklagten, wenn er in den Gerichtssaal kommt. Interessant ist: So wie sich Hund und Hundebesitzer gleichen, so gleichen sich in der Regel der Angeklagte und sein Anwalt.

Hatten Sie nie schlaflose Nächte wegen eines Falles?

Ich habe am Anfang auch gedacht, dass mich die Schicksale beschäftigen. Tatsächlich haben mich nur ganz wenige Fälle belastet. Im einen war ein Velofahrer betroffen, den eine über die Strasse gespannte Schnur eines Landwirts das Leben kostete. Im anderen ein Mann, der in Romanshorn sein Bein verlor, als das Kursschiff anlegte.

Welche Fälle haben Sie besonders interessiert?

Wenn es um privatrechtliche Auseinandersetzungen ging, also beispielsweise um Betrügereien, Konkurse oder Bauhändel, von denen viele andere Menschen betroffen waren.

Gibt es einen Prozess, der Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?

Ja, der Fall Lomer, den wir ganz zu Beginn meiner Arbeit beim Bezirksgericht Arbon verhandelt haben. Ich habe anfänglich gar nicht durchgeblickt. Es ging darum, dass eine Firma aus Egnach Festplatten im Wert von 250 Millionen DM in die ehemalige DDR geliefert haben soll, was der Empfänger bestritt.

Warum braucht es Laienrichter?

Sie führen zu den besten Urteilen. Laienrichter gehören unterschiedlichen Parteien an und analysieren einen Fall aus ganz verschiedenen Blickwinkeln. Das ist ein super System.

Aber gibt es nicht ein riesiges Gefälle in Bezug auf das juristische Wissen zwischen den Berufsrichtern und den Laienrichtern.

Die Rechtslage ist das eine. Aber die Richter haben einen grossen Ermessensspielraum. Und da spielen die Laienrichter eine wichtige Rolle.

Sehen das die Berufsrichter auch so?

Viele der Berufsrichter sind froh um die Laienrichter, die ihnen helfen, ein Urteil zu fällen und es gut zu begründen. Wir entlasten sie von der alleinigen Verantwortung und sind nicht einfach Staffage. Die Laienrichter sind fachlich auch nicht völlig unbedarft. Wir hatten regelmässig Weiterbildungen, und zwar viermal pro Jahr.

Mit der neuen Prozessordnung ist der Einsatz der Laienrichter massiv eingeschränkt worden.

Ja, und es stand zuletzt sogar zur Diskussion, die Laienrichter ganz abzuschaffen beziehungsweise die Position der Einzelrichter weiter zu stärken. Im Grossen Rat war ich Mitglied der zuständigen Kommission und habe mich dort für die Laienrichter stark gemacht.

Was ist der Grund, dass Laienrichter zurückgestutzt werden sollen?

Es geht ums Geld. In der Vernehmlassung sagten aber alle, dass die Laienrichter eine Entlastung für die Berufsrichter sind.

Hatten Sie nie Angst, dass sich ein Verurteilter an Ihnen rächen könnte?

Nein. Die meisten sind zufrieden mit dem Urteil, weil sie einsehen, dass sie etwas Unrechtes gemacht haben und dafür gerade stehen müssen. Ich habe oft gedacht: Heute haben wir wieder ein gutes Urteil gefällt.