Gütesiegel Rezertifizierung in Palliative Care: Kreuzlinger Alterszentrum ist stolz auf die Anerkennung Die Genossenschaft Alterszentrum Kreuzlingen hat die erneute Zertifizierung durch «qualitépalliative» sehr erfolgreich abgeschlossen mit überdurchschnittlich gutem Resultat und sehr positiven Feedbacks.

Anna Jäger, Geschäftsführerin des Alterszentrums, Ulrike Köhler, Fachverantwortliche Palliative Care, und Mathias Trempa, Leiter Qualität, freuen sich über das Zertifikat. Bild: PD

(red) Das Label «Qualität in Palliative Care» werde mit standardisierten Audits durch externe Spezialisten vom Verein «qualitépalliative» vergeben und garantiere eine Leistungserbringung in möglichst hoher Qualität, heisst es in einer Mitteilung der Genossenschaft Alterszentrum Kreuzlingen. Das Label sei fünf Jahre lang gültig. Das Alterszentrum könne damit spezialisierte Palliative Care gemäss dem Leistungsauftrag des Kantons Thurgau weiter auf gewohnt hohem Niveau anbieten.

Interviews auch mit Bewohnern

Zur Auditierung haben vier erfahrene Auditoren vor Ort überprüft, ob und in welchem Ausmass die zuvor vereinbarten Qualitätskriterien erfüllt werden. Nach einer intensiven Vorbereitungsphase mit Konzeptanalyse und Dokumentenprüfung sind während des Audits verschiedenste qualifizierte Interviews mit den Mitgliedern der Arbeitsgruppe Palliative Care sowie rund zwanzig Führungs- und Schlüsselpersonen durchgeführt worden. Auch einige Bewohnerinnen und Bewohner wurden interviewt.

Dabei standen folgende Themen im Vordergrund: Konzept, Behandlung und Begleitung sowie Betreuung, ärztliche Behandlung, Bewohnerrechte, interprofessionelle Zusammenarbeit sowie im Versorgungsnetz, Informationen und Einbezug von Angehörigen, Pflege, Abschiedskultur, Umgang mit kritischen Zwischenfällen. So heisst es in der Mitteilung:

«Die Fremdbewertung des Auditteams gibt unserer Institution ein unparteiliches und wahrheitsgetreues Bild über den Stand unserer Qualitätsentwicklung.»

Erfreulicherweise habe das Alterszentrum bei verschiedensten Themen die maximale Punktezahl erreicht und insgesamt ein hervorragendes Ergebnis erzielt.

Mehr als nur Sterbegebleitung

Palliative Care sei mehr als nur Sterbebegleitung. Sie trage entscheidend dazu bei, allen Bewohnern ein selbstbestimmtes Leben in Würde und Autonomie zu ermöglichen. Eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe setze sich im Alterszentrum laufend auseinander mit verschiedensten Themen: Symptomlinderung, Begleitung von Sterbenden, Trauer und Abschied, Kooperation mit Angehörigen und Freiwilligen, Zusammenarbeit im interdisziplinären Team et cetera. Regelmässig würden Mitarbeitende geschult und Fallbesprechungen durchgeführt.

In der heutigen Situation des akuten Personalmangels bringe das Label dem Alterszentrum einen Marktvorteil. Es trage einerseits dazu bei, die Kompetenzen des bestehenden Personals transparent zu machen, andererseits verspreche es Bewerberinnen und Bewerbern ein interessantes Tätigkeitsfeld, das die höchsten Qualitätsansprüche erfüllt.