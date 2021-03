Gastronomie Nachdem sie die Steuerrechnung zurückschickte: Wirtin aus Affeltrangen bekommt neue Rechnung – und muss keinen Franken mehr bezahlen Priska Brunner schickte ihre Rechnung der Direkten Bundessteuer zurück an die Steuerverwaltung. Sie findet: Wenn der Bundesrat ihr verbietet zu arbeiten, will sie auch keine Steuern bezahlen. Nun hat sie eine neue Rechnung erhalten und muss keinen Franken mehr bezahlen.

Priska Brunner, Wirtin im Affeltranger «Fifties». Bild: PD

Priska Brunner wollte ein Zeichen setzen. Sie verfasste einen Brief an die Steuerverwaltung und legte ihre Rechnung über knapp 300 Franken Direkte Bundessteuer aus dem Jahr 2020 bei und schrieb: «Da mir die Bundesregierung die Grundlage meines Einkommens genommen hat, bin ich weder gewillt, noch in der Lage dieselbe zu bezahlen.»

Nun bekam sie erneut Post mit einer Rechnung. Allerdings muss sie nun gar nichts mehr bezahlen. «Ich habe mega Freud», sagt Brunner. Das Zeichen kam an und es zeige ihr, dass man sich wehren müsse und es auch etwas bringt. «Ich glaube nicht, dass sie meine Rechnung, wie von mir gefordert, dem Bundesrat schickten, aber es gibt anscheinend doch noch Menschen mit Herz auf der Verwaltung.»

Brunner wehrte sich, weil sie wegen der Coronapandemie ihr Eventlokal schliessen musste und nun vom Ersparten, statt von Einnahmen lebt. Es ging ihr nicht um den Betrag, den hätte sie bezahlen können, sondern um ein Zeichen, sagte sie auf Nachfrage.