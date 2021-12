GSCHÄNKLI AUS Amriswil und Bischofszell Weihnachten naht – und keine Geschenkidee? Hier kommen fünf Vorschläge aus der Region: Von Hand und mit Liebe gemacht Bald ist Weihnachten und für das richtige Geschenk will gesorgt sein. In einer Übersicht zeigen wir fünf mögliche Geschenkideen aus der Region Amriswil und Bischofszell.

Ein Stall aus Holz, entstanden in der Schreinerei der ABA. Bild: PD

«Bei uns findet man alle möglichen Spielzeuge aus Holz; Kroki, Raupi, Gampiross oder auch Kugelrollbahnen», sagt Beni Huber der ABA-Stiftung aus Amriswil. Es seien die perfekten Weihnachtsgeschenke für Kinder. «ABA ist eine geschützte Werkstätte, in der Menschen mit einer Behinderung hauptsächlich mit Holz arbeiten», erklärt Huber. Die eine Hälfte der Spielsachen komme aus dem eigenen Haus, die andere komme von anderen geschützten Werkstätten. Nebst kleinen Sachen für das Puppenhaus oder den Stall stellen die Personen auch Leiterwagen, Puppenwagen oder Steckenpferde her. Für Erwachsene bieten sich beispielsweise eine Pfeffermühle oder ein Vogelfutterhaus an.

Von Dienstag bis Freitag ist das Geschäft vormittags von 8 bis 12 Uhr und nachmittags von 13.30 bis 17.30 Uhr geöffnet.

In einer Box liegen die Streuer der «Pizza + Pasta»- und «BBQ Rub»-Gewürze.

Für das Raclette am Heiligabend fehlt noch das Gewürz? Mit einem Zwischenstopp bei Kurt Schmid ist mit dem Gewürz «Urchig Bodäständig» auch diese Sorge beseitigt. Eine weitere urchige Note bringt «Landliäbi» auf den Teller. Exotischer wird es dann mit dem Wok-Gewürz oder Kala-Namak-Gourmet-Salz. Immer wieder tüftelt Schmid an neuen Gewürzmixen, die neueste Kreation «BBQ RUB» etwa eignet sich zum Grillieren und Smoken. Ebenfalls bietet Narima Apfel Balsamico der Mosterei Aepli in Sitterdorf oder Olivenöl aus Griechenland an.

Noch bis zum 16. Dezember sollte man etwa die selbst zusammengestellten Geschenksets von ein bis vier Streuern im Onlineshop bestellen, um etwas Würziges unter den Christbaum zu legen.

«Wir haben eine grosse Auswahl von Praliné und Bruchschokolade», sagt Chocolatière Helena Stauber, es fände sich für jeden Geschmack etwas. Regionale Spezialitäten seien etwa die Tannenzapfen mit knuspriger Pralinenfüllung aus caramelisierten Mandeln oder die Thurgados Öpfeli mit Apfelschnaps. «Neu haben wir auch den Amriswiler Stadtmuni im Angebot. Dieser wird in der Form des Munis, der neben dem Stadthaus steht, gegossen und mit Haselnusspraliné gefüllt.»

Für Weihnachten seien die klassischen Pralinenschachtel sehr beliebt, auch für Personen, die Alkohol mögen, gebe es verschiedene Optionen. So etwa Amarula Dreams, Appezöller Bergspitzli oder Bundy Truffes mit Bundaberg Rum aus Australien. «Die Manufaktur wurde in den Sechzigern gegründet und wir produzieren bis heute noch von Hand», sagt Stauber, welche mit einer weiteren Confiseurin die Schokolade herstellt. «Uns zeichnet eine exklusive Auswahl von Schokoladen mit einem hohen Schokoladengehalt aus.»

Verkauft wird in diesem Schokoladenparadies dienstags bis freitags von 9 bis 11.30 Uhr und von 13.30 bis 18.30 Uhr. Am Samstag ist der Laden von 9 bis 16 Uhr geöffnet.

Am Gordon Bennett messen sich die Ballonfahrerinnen und Fahrer. Bild: Valentin Flauraud/Keystone

Zu Weihnachten einen gemeinsamen Ausflug verschenken? Dies ist mit dem Weltmeister aus Hohentannen möglich. Kurt Frieden holte in diesem Jahr mit Pascal Witprächtiger beim Distanzfliegen Gordon Bennett den vierten Sieg. 85 Stunden dauert die Fahrt mit dem Heissluftballon zwar nicht, doch auch mit bis zu zwei Stunden lässt sich eine neue Perspektive auf den Thurgau gewinnen. Nimmt jemand oder bis zu drei Personen teil, kostet der Flug 350 Franken pro Person.

Nehmen mehr am Abenteuer teil, sinkt der Preis und ab sechs Personen ist bei geeigneten Bedingungen gar ein Start vor der Haustüre möglich. Auch Kinder ab zehn Jahren sind hier willkommen. Sechszehn Jahre alt muss man sein, wenn man mit dem Gasballon hoch hinaus möchte. Der Korb hebt am Abend oder in der Nacht ab und kehrt nach sechs bis acht Stunden auf dem Boden zurück. Ab zwei Personen zahlt man 800 Franken pro Person, um das nächtliche Lichterspiel am Boden zu beobachten.

Manfred und Myrta Kreis aus Bischofszell stellen Holzhandwerkskunst wie Kreisel oder Holzherzen her. Bild: Reto Martin

Solche Kreisel findet man beim Ehepaar Kreis. Bild: Reto Martin

Neben der makellosen Verarbeitung achtet Manfred Kreis darauf, nur einheimisches Holz zu verwenden. Für Kinder bieten die Kreisel ein aktionsreiches Spielzeug, während Erwachsene sich durch die meditativen Drehungen entspannen können. Mit Herzen aus Holz ergänzt Myrta Kreis das Angebot der Kreisel und Schalen ihres Mannes.

Besuch in der Werkstatt und Laden ist nach telefonischer Vereinbarung (071 422 30 08) möglich.