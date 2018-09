An der Wega in Weinfelden gibt es neue eine grüne Meile Die Thurgauer Kantonalbank sorgt als Hauptsponsorin für eine handfeste Neuerung an der Messe: Ein 24 Meter langes Bänkli als Ort der Begegnung. Sabrina Bächi

Wega-Präsident Heinz Schadegg und Marcel Keller von der TKB Weinfelden auf einem der neuen, grünen Bänkli. (Bild: Mario Testa)

Der geübte Wega-Besucher kennt das Problem: In der einen Hand die Zuckerwatte, in der anderen die Tasche mit dem neu erstandenen Olivenöl aus der Degustationshalle – so werden Arme und Beine müde vom langen Tragen und Laufen. Da wünscht sich jeder Besucher mindestens einmal, dass es ein Bänkli gäbe, auf dem es sich kurz rasten liesse. Diesen Wunsch erfüllt nun die Thurgauer Kantonalbank (TKB) als Hauptsponsorin den Wega-Gängern. Und zwar mit einer 24 Meter langen Bankreihe zwischen der Metzgerei Hirschen und dem Rathausplatz.

Die gesamte Reihe besteht aus zwölf einzelnen Bänkli, die in robuster Bauart dunkel und hellgrün gestrichen sind. «Farblich passen die TKB und die Wega optimal zusammen», scherzt Marcel Keller, Leiter der Weinfelder Bankfiliale. Doch das lange Bänkli ist nur eine der auffälligen Neuheiten in der Rathausstrasse. «Alles rund um die Bänkli wird grün sein. Selbst die Kandelaber packen wir grün ein und den Getränkestand ebenfalls», sagt Wega-Präsident Heinz Schadegg. Er freut sich über die Neuerungen an der diesjährigen Wega: «Es ist eine sichtbare Neuerung.»

Eine wertvolle Sitzgelegenheit

Messeleiter Gregor Wegmüller ergänzt: «Es bietet dem Wega-Besucher einen Mehrwert, das war uns wichtig.» Sitzgelegenheiten seien schliesslich rar und sehr gefragt. Zudem soll die Bänklireihe auch ein Ort der Begegnung werden, die Menschen auf 24 Metern näher zusammenbringen. Damit die Bänkli nicht gestohlen werden, sind sie extra robust gebaut. «Sie sind auch wetterfest», betont Keller. Wie viel das Projekt Bank die Bank gekostet hat, will Keller nicht verraten. «Wir nennen keine Zahlen, aber es ist mehr als nur ein paar Hundert Franken.»

Nebst den Bänkli nimmt die Hauptsponsorin gleich den gesamten oberen Teil der Rathausstrasse ein. Wie eh und je steht auch die TKB-Bühne wieder beim Rathaus und der Wegalauf hat neu Start und Ziel ebenfalls in der sogenannten TKB-Meile. «Unser Maskottchen Carlos verteilt tagsüber Ballone an die Kinder», sagt Keller. Ein weiterer Anreiz für den Besuch in der grünen Meile an der Wega.