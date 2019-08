Grossratspräsident Kurt Baumann stimmt in Roggwil ein Loblied auf die Solidarität an

Wie wichtig sie ist, hat der Gemeindepräsident von Sirnach in den Sommerferien im Bergell erfahren. An der Bundesfeier im Schlosshof Mammertshofen am Mittwochabend appelliert er an die Besucher, die Augen vor der Not der anderen nicht zu verschliessen.