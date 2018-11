Grosseinsatz in Neukirch-Egnach: Drei Verletzte und mehrere hunderttausend Franken Sachschaden bei Hausbrand Beim Brand eines Einfamilienhauses in Neukirch-Egnach wurden in der Nacht zum Sonntag drei Personen leicht verletzt. Über 120 Feuerwehrleute standen im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Franken.

(stm/kapo) Kurz vor Mitternacht meldete ein Hausbewohner der Kantonalen Notrufzentrale, dass in seinem Haus in den Stocken ein Brand ausgebrochen sei und er starken Rauchgeruch wahrnehme. Er versuchte anfänglich noch, das Feuer selbständig mit Wasser zu löschen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich das Haus jedoch bereits in Vollbrand, teilt die Kantonspolizei Thurgau mit. Die Feuerwehr Egnach und die Stützpunktfeuerwehren Arbon und Amriswil konnten den Brand schliesslich löschen. Insgesamt standen über 120 Feuerwehrleute im Einsatz.

Die beiden Erwachsenen und ihr Kind konnten das Gebäude selbständig verlassen. Sie wurden mit Verdacht auf leichte Rauchgasvergiftung durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Franken.

Zur Spurensicherung und Klärung der Brandursache haben der Brandermittlungsdienst und der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau zusammen mit einem Elektrosachverständigen die Arbeit aufgenommen, heisst es in der Mitteilung weiter.