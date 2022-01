Kreuzlingen «Am schlimmsten ist, dass wir unser Zuhause verloren haben»: Hausbesitzer erzählen nach dem verheerenden Brand von den dramatischen Ereignissen Am 16. Dezember stand das Haus des Kreuzlinger Ehepaars Bruno und Sylvia Zollinger lichterloh in Flammen. Der Schaden ist so gross, dass es abgerissen werden muss. Nun erzählen sie, wie sie den verheerenden Nachmittag erlebt haben.

Die untere Wohnung im Haus an der Alpenrosenstrasse in Kreuzlingen wurde durch den Brand komplett zerstört. Bild: Rahel Haag

Die Hände von Bruno Zollinger sind schwarz vor Russ. Er kommt gerade aus seinem Haus an der Alpenrosenstrasse in Kreuzlingen, das am

16. Dezember lichterloh in Flammen stand. «Wir sind immer noch dabei, es auszuräumen», sagt er. Zu retten ist das Gebäude nicht mehr. Seit dem verheerenden Brand haben er und seine Frau Sylvia bei der Tochter, die ebenfalls in Kreuzlingen lebt, Unterschlupf gefunden. Am Esstisch erzählen sie, was geschehen ist.

Im Haus gab es zwei Wohnungen. Jene im Erdgeschoss hatte das Ehepaar an eine Wohngemeinschaft vermietet, jene in den beiden oberen Etagen bewohnte es selber. Sylvia Zollinger war zu Hause an jenem Donnerstagnachmittag. «Ich hörte, dass der Mieter unten Klavier spielte», erzählt die 64-Jährige. Als er aufhörte, habe sie seltsame Geräusche wahrgenommen. «Es war, als würde er Möbel herumschieben.» Dann habe der junge Mann von unten plötzlich gerufen: «Es brennt.»

Das Festnetz hat schon nicht mehr funktioniert

Sie habe ins Treppenhaus hinausgeschaut und den Rauch bemerkt, sich aber nicht weiter darüber gewundert. Die zwei Frauen und der Mann waren erst vor gut zwei Monaten eingezogen.

«Ich dachte mir, dass er zum ersten Mal ein Feuer im Schwedenofen gemacht und vergessen hat, den Abzug zu öffnen.»

Erst als der Student rief, ob sie einen Feuerlöscher hätten, sei ihr bewusst geworden, dass die Lage ernst ist. Sie habe die Feuerwehr verständigen wollen, doch das Festnetz habe schon nicht mehr funktioniert. «Da bin ich langsam nervös geworden.» Sie habe noch versucht, den 14-jährigen Kater über den Balkon hinauszuschicken, doch das Tier habe sich unter dem Tisch verkrochen.

«Dann habe ich begriffen, dass ich hier raus muss, dass ich nicht länger warten kann.»

Sie habe nur Schuhe angezogen und sei ohne Jacke hinaus. Das Treppenhaus sei unterdessen schon ganz schwarz und voller Rauch gewesen. Und dann, kurz nachdem sie draussen gewesen sei, hätten die Flammen bereits aus der Haustür herausgelodert. Eine Nachbarin hatte bereits die Feuerwehr alarmiert, die kurze Zeit später eintraf. «Mir kam es vor wie eine Ewigkeit.»

Das Haus brannte lichterloh. Bild: Christian Lenski / Feuerwehr Kreuzlingen

Im ersten Moment dachte er, das sei ein Witz

Bruno Zollinger war an diesem Tag wandern. Er sei gerade zum Auto zurückgekommen, als ihn ein Nachbar anrief und ihm sagte, dass sein Haus brennt. «Im ersten Moment dachte ich, das sei ein Witz», sagt der 73-Jährige. Auf der Heimfahrt habe er sich noch vorgestellt, dass es einen kleineren Küchenbrand gegeben haben könnte.

«Nie hätte ich gedacht, dass es so schlimm ist.»

Als er in die Nationalstrasse eingebogen sei, die Absperrungen, den Löschkran und das Aufgebot an Einsatzkräften der Stützpunktfeuerwehr Kreuzlingen sowie der Betriebsfeuerwehr der angrenzenden Firma, der Polizei und Sanität gesehen habe, habe er gedacht: «Jetzt ist alles verloren.»

Am nächsten Tag – nachdem die Feuerwehr über Nacht noch Brandwache gehalten hatte – konnten sie ins Haus. «Die untere Wohnung ist komplett zerstört», sagt Bruno Zollinger. In der oberen hätten sie noch ein paar Dinge retten können: Fotoalben, Dokumente und einige Massivschränke. Anderes wie Sofas, Betten und Bücher sei aufgrund des Wasserschadens nicht mehr zu gebrauchen.

Auch in der oberen Wohnung ist der Schaden gross. Bild: Rahel Haag

Über 40 Jahre lang in dem Haus gelebt

«Das Haus müssen wir abreissen», sagt Bruno Zollinger und schaut auf seine Hände. Das schmerze ihn sehr. 1978 habe er es gekauft und bezogen, später lernte er seine zukünftige Frau kennen und nach der Hochzeit 1988 zog sie bei ihm ein. Im Haus an der Alpenrosenstrasse sind auch die beiden Töchter gross geworden.

Vor dem Haus stapeln sich einige Habseligkeiten – vieles ist nicht mehr zu gebrauchen. Bild: Rahel Haag

Viel Arbeit und Herzblut hat der pensionierte Schreiner hier investiert: 1983 baute er den Balkon an, vor sieben Jahren hat er die obere Wohnung renoviert und eine neue Küche eingebaut. Auch die meisten Möbel hat Bruno Zollinger selber angefertigt. Doch der materielle Verlust sei nicht das Schlimmste, sagt Sylvia Zollinger.

«Am schlimmsten ist, dass wir unser Zuhause und einen unserer beiden Kater verloren haben.»

Darüber hinaus habe der 24-jährige Mieter mit kleineren Verbrennungen und wegen Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital eingeliefert werden müssen.

Das Haus an der Alpenrosenstrasse in Kreuzlingen nach dem verheerenden Brand. Bild: Rahel Haag

Das Ehepaar ist dankbar für die Unterstützung, die es nach dem Brand erhalten hat. «Wir hatten über 20 Angebote, wo wir hätten übernachten können», sagt Sylvia Zollinger. Die Anteilnahme sei gross gewesen, Nachbarn und Freunde hätten sie zum Essen oder auf einen Kaffee eingeladen und Kleider für sie gewaschen. Auch während des Brands seien sie durch Feuerwehr, Polizei und Sanität gut betreut worden. Die Einsatzkräfte seien sehr nett gewesen. Ihr Mann fügt hinzu:

«Wir lernen gerade, materielle Dinge loszulassen – und wir sind uns bewusst, dass es vielen Menschen schlechter geht.»

Das Feuer ist in der Küche der unteren Wohnung ausgebrochen

Die Brandursache ist nach wie vor ungeklärt. Fest steht einzig, dass das Feuer in der Küche der unteren Wohnung ausgebrochen ist und sich von dort ausbreitete.

Auf den ersten Blick könnte man meinen, das Haus mit Baujahr 1898 sei komplett aus Holz gebaut. Dem sei aber nicht so, sagt Bruno Zollinger. Das Haus sei gemauert und lediglich innen mit Holz verkleidet.

«Es ist mir ein Rätsel, wie ein Haus so brennen kann.»