Grossanlass «Das Team ist extrem motiviert»: Nach zwei Jahren mit Absagen findet das Kreuzlinger Seenachtfest heuer wieder statt Die Pandemie spiele in den Fantastical-Planungen keine Rolle mehr, sagt Geschäftsführer Thomas Gut. Dafür hat sich das OK mit dem Ukraine-Krieg und den neuen Veranstaltern in Konstanz beschäftigt.

Szene vom gemeinsamen Finale des grössten Feuerwerks am Bodensee von 2019. Bild: Andrea Stalder (11.8.2019)

«Wir sind mit Hochdruck an der Planung», sagt Fantastical-Geschäftsführer Thomas Gut. Nach zwei pandemiebedingten Ausfällen des Kreuzlinger Seenachtfestes 2020 und 2021 gibt es für 2022 keine Zweifel an der Durchführung am Wochenende vom 12. bis 14. August. «Corona hat keinen Einfluss mehr auf das diesjährige Fantastical.» Ausser, dass man im alten Jahr noch etwas mit angezogener Handbremse an die Vorbereitungen gegangen war.

Thomas Gut

Fantastical-Geschäftsführer Bild: PD

«Seit die Lage besser geworden ist, laufen wir auf Volllast.»

Das Organisationskomitee sei dasselbe geblieben und «das Team ist extrem motiviert mit den Vorbereitungen beschäftigt», erzählt der Geschäftsführer. Die Zeit der Unwägbarkeiten und der Absagen sei für die «Fanta»-Veranstalter wahrlich keine Freude gewesen.

«Nun ist der Wille bei allen deutlich spürbar, endlich wieder ein super schönes Seenachtfest auf die Beine zu stellen.»

Wie Thomas Gut verrät, habe gar Stadtpräsident Thomas Niederberger dem OK vor einiger Zeit einen zusätzlichen Motivationsschub verliehen und quasi den Startschuss fürs Fest gebeben.

Der Krieg als Euphorie-Bremse

In etwa einem Monat seien die Eck- und Höhepunkte des Programms klar. «Aber wir werden das Fest dieses Jahr nicht völlig neu erfinden», sagt Thomas Gut. Das sei wohl nicht nötig, die Leute freuten sich einfach, dass das Fantastical wieder stattfindet.

«Wir bieten wie immer das beste und schönste Feuerwerk», betont der Geschäftsführer. Tatsächlich habe das OK allerdings intensiv diskutiert, ob ein solches in Zeiten des Krieges angebracht sei.

«Wir haben uns Gedanken gemacht, was die Situation in der Ukraine für unser Fest bedeutet.»

Gut spricht von einer Euphorie-Bremse. Trotz der Bedenken sei man aber zum Schluss gelangt, das Feuerwerk dennoch steigen zu lassen.

Stadtfäscht und Seenachtfest

Das Fantastical ist 2022 nicht der einzige Grossanlass in Kreuzlingen. Anfang Juli findet ausserdem die grosse Sause zum 75-Jahr-Jubiläum der Stadt statt. Es gab zu Beginn Überlegungen, ob man sich dort beteiligen soll, beziehungsweise welchen Einfluss Seenachtfest und Stadtfäscht aufeinander haben. Notabene haben beide Events in Markus Baiker denselben OK-Präsidenten. Diese Gedanken wurden jedoch verworfen. Thomas Gut erklärt:

«Wir sind eine lebendige Stadt, in der etwas läuft. Da liegen zwei Topanlässe innert sechs Wochen problemlos drin.»

Neue Veranstalter in Konstanz

Auch die Durchführung des gleichzeitig stattfindenden Konstanzer Seenachtfestes ist offenbar in trockenen Tüchern. Dort kommt die Organisation zum ersten Mal aus neuen Händen. Die neuen Veranstalter sind Tommy Spörrer und Frank Schuhwerk von der KLE Seenachtfest GmbH. «Die Zeichen stehen alle auf Grün. Wir sind guter Dinge, dass das Seenachtfest am 13. August stattfinden kann. Endlich! Nach zweijähriger eventtechnischer Enthaltsamkeit», sagt Spörrer gegenüber dem Konstanzer Südkurier. Ihr Ziel sei es, Bewährtes zu verbessern und Neues «im regionalen Kleid» zu bieten. Und das bedeute, sie wollen vor allem Konstanzer Gastronomen, Künstler und Vereine einbinden, ein Stück weit zurück zu den Wurzeln gehen und «es zum Konstanzer Fest machen», sagt Tommy Spörrer.

Es habe mit den neuen Konstanzer Veranstaltern bereits ein erstes Meeting gegeben, berichtet Thomas Gut. «Wir sind uns am Annähern.» Der erste Eindruck sei sehr positiv. Das wichtigste sei auf alle Fälle, dass es ein koordiniertes, gemeinsames Feuerwerk geben könne. «Und das klappt.»