«Die Grenzschliessung hat mehr verbunden als getrennt»: Eine Doppelausstellung erinnert an zwei Zäune zwischen Kreuzlingen und Konstanz

Das Thema Grenzschliessung zwischen den Nachbarstädten Kreuzlingen und Konstanz wird in einer Doppelausstellung beleuchtet. Der historische Teil am Zollplatz Kreuzlinger Tor zur Grenzschliessung im Zweiten Weltkrieg wurde ergänzt um einen aktuellen Teil zur jüngsten Grenzzaunerrichtung an der Kunstgrenze.