Gottlieben Das Dorf am Seerhein feiert seinen vielleicht ersten 100-jährigen Einwohner Erwin Meyer durfte sich über das obligate Ständchen und viel Aufmerksamkeit freuen.

Coronakonform gab es ein Geburtstagsständchen im Treppenhaus, wo Jubilar Erwin Meyer den Klängen am Wohnungseingang aufmerksam lauschte. Bild: PD

(red) Ein grosser Aushang verkündete es schon am Dorfeingang: Am 11. Februar konnte Erwin Meyer in Gottlieben seinen 100. Geburtstag feiern. Er ist der erste Einwohner der kleinen Gemeinde am Seerhein, der dieses hohe Alter erreicht. Er zumindest mag sich nicht erinnern, dass dies schon einmal vorgekommen wäre. Und er muss es wissen. Denn der Bürger von Gottlieben ist hier geboren und hat abgesehen von den Wanderjahren nach der Schulzeit, der Lehre als Bootsbauer und dem Aktivdienst sein ganzes Leben hier verbracht.

Die Tafel kündigt das spezielle Jubiläum am Ortseingang an. Bild: PD

Entsprechend viel weiss der rüstige Jubilar mit einem beneidenswerten Gedächtnis zu erzählen. Da zwei Mitglieder des Gemeinderates auch Blasmusiker sind, intonierten sie zusammen mit drei Mitgliedern des Musikvereins Tägerwilen das obligate «Happy Birthday». Andere Gratulanten schlossen sich an.