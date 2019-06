Goldene Stimmen: Der Tölzer Knabenchor eröffnet die Bischofszeller Rosenwoche Das Eröffnungskonzert der diesjährigen Rosenwoche bestritt der renommierte Tölzer Knabenchor. Dieser füllte das Gotteshaus nicht nur bis auf den letzten Platz, sondern überzeugte auch qualitativ. Christof Lampart

Mit der Verpflichtung des Tölzer Knabenchores hatten die Verantwortlichen einen echten Glücksgriff getan. Ein Blick auf die Website des oberbayerischen Stimmwunder-Kollektivs hätte einen vermuten lassen können, dass die zehn- bis vierzehnjährigen Knaben einem Dauerstress ausgeliefert sind, denn die Stationen hiessen, an zwei aufeinanderfolgenden Tagen Bischofszell, Leipzig und Amsterdam. Der musikalische Leiter klärte jedoch zwischen einem sakralen Haydn-Lied und einer Volksweise auf, dass «wir momentan drei Chöre haben, die alle im Einsatz sind».

Grossen, programmatischen Bogen gespannt

Und wie es sich schon schnell einmal herausstellte, dürfte jener Knabenchor, welcher zur Eröffnung der Rosenwoche in Bischofszell auftrat, mitnichten der schlechteste Chor gewesen sein. Die 22 Knaben spannten, ausgehend von geistlichen Liedern, einen weiten Bogen, der über deutsche Volkslieder und internationale Songs bis hin zu Kompositionen führte, welche zum Beispiel der bekannte Tonschöpfer Carl Orff eigens für den Tölzer Knabenchor komponiert hatte. Es war während gut 80 durchgehender Minuten ein abwechslungsreiches Programm, bei dem auch versierte Musikliebhaber garantiert nicht alles gekannt haben dürften.

Mal Mozart, mal Volkslieder, aber alles gefiel

Es gab also vieles zu entdecken, zugleich aber auch die Gelegenheit beim Schopf zu packen, um in bekannten Melodien zu schwelgen. So sangen beispielsweise zwei Trios je eine Passage aus Mozarts Oper «Die Zauberflöte», nämlich zuerst «Zum Ziele führt dich diese Bahn», danach «Bald prangt, den Morgen zu verkünden» – nur begleitet am Piano, rührte dieser Gesang viele der Besucher.

Daneben wurde auch weitgehend Unbekanntes der Haydn-Brüder Joseph und Michael vorgetragen, nur um wenig später von so bekannten romantischen Volksliedern wie «Das Wandern ist des Müllers Lust» oder «Im schönsten Wiesengrunde» abgelöst zu werden. So verging ein wunderschöner Konzertnachmittag wie im Fluge und es verwunderte niemanden, dass die Tölzer Knaben mit ihren engelhaften Stimmen noch die eine oder andere Zugabe geben mussten, bevor das Auditorium ebenso glücklich wie zufrieden wieder hinaus, an die Rosenwoche strömte.