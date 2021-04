Nicht nur in Götighofen sind Schülerinnen und Schüler als Gartenbauer unterwegs. Auch beim Schulhaus Oberdorf arbeiten die Kinder der Klassen von Nicole Wittwer und Nathalie Krieg an einem ähnlichen Projekt, wenn auch in kleinerem Rahmen. «Am zweiten Projekttag diskutierten die Kinder ganz stolz als Erstes darüber, was sie am Vortag geleistet haben», sagt einer der Gartenfachleute, denen die Arbeit mit den Kindern sichtlich Freude macht.

Beim Spielplatz wird unter Mithilfe der Unterstüfler der Auf- und Abstieg zum Hügel mit der Rutschbahn für einen besseren Halt mit Balken verstärkt. Um das Sitzhalbrund entsteht eine Astwand aus Schnittgut, die auch als Sichtschutz dient. Zudem haben die Kinder zwei Balken bunt bemalt, über die balanciert werden kann und die auf dem Platz fest verankert werden. Bei diesem Projekt war ursprünglich auch die Mithilfe der Eltern vorgesehen, pandemiebedingt verzichtete die Schule dann aber darauf.

Für die Verbesserungen beim Spielplatz der Schule im Oberdorf wird mit einer Investitionssumme von rund 8000 Franken gerechnet. (hab)