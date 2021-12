Glosse zum Jahresrückblick Räbeblatt: Wenn Dörfer zu Städten werden und gegen Windmühlen kämpfen In seinem Räbeblatt zum Jahresende schreibt TZ-Redaktor Mario Testa über die Energiestädte in der Region Weinfelden - und weshalb manche Gemeinden, das gar nicht sein wollen.

Im April 2021 hat Weinfelden das Energiestadt-Gold-Label erhalten. Passender Ort für die Übergabe des Zertifikats: Die neue Solaranlage auf dem Lidl-Verteilzentrum. Bild: Andrea Stalder

34'136 Einwohner leben in den elf Gemeinden der Region Weinfelden. Genügend also für drei Städte, würde man sie zu gleichen Teilen aufteilen. Drei Städte hat die Region dann auch. Es sind dies Affeltrangen, Berg und Weinfelden.

Zugegeben, nur Letztere kommt über die magische Grenze von 10'000 Einwohnern, dennoch prangt auch an den Ortseingangstafeln von Berg und Affeltrangen die Bezeichnung Stadt – Energiestadt sind die beiden nämlich. Auf eine andere Bezeichnung verzichtet die namensgebende Organisation. Immerhin hat sich Weinfelden mit dem Goldlabel am 22. April dieses Jahres etwas abgesetzt von den zwei kleinen Verfolgern.

«Wissen selbst, dass wir weit voraus sind»

Die Energie-Pioniergemeinde taucht in dieser Aufzählung indes gar nicht auf: Amlikon-Bissegg. Und das, obwohl sie pro Kopf am meisten Solar- und Biogasstrom produziert. Aufwand und Kosten seien es nicht wert, sich um das Label zu bemühen, sagt Gemeindepräsident Thomas Ochs: «Wir wissen selbst, dass wir den anderen weit voraus sind.»

Potenzial für mehr Energiestädte hat die Region jedenfalls. Mit ein paar Windrädern auf dem Hügelzug würde sich Wuppenau direkt an die Spitze der Rangliste katapultieren – nur will das dort fast niemand. Ihre ganze Energie stecken die Einwohner lieber in den Kampf gegen die Windmühlen.