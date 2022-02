Glosse Räbeblatt: Weder Fisch no Vögeli? In Weinfelden ist mit einem ersten Kandidaten für das Stadtpräsidium bereits der Wahlkampf ausgebrochen. Nun stellt sich die Frage: Ist er der Richtige oder fehlt ihm einfach das Tier im Namen? Denn eigentlich gäbe es eine tierisch gute Nachfolge für Vögeli: Ueli Fisch.

Ueli Fisch: Der Kantonsrat kennt sich auch mit digitalem Vogelgezwitscher aus: Der fleissige Twitterer ist im Grossen Rat zudem Vorstosskönig. Nun soll er auch noch Stadtpräsident von Weinfelden werden. Bild: Donato Caspari

Die Weinfelder sind sich tierische Nachrichten gewohnt. Sei es mit weissen Pfauen, die das Dorfzentrum unsicher machen, sei es der vielen Hundekothaufen wegen, die auf den Spaziergängen anzutreffen sind, oder sei es wegen der Nachfolgediskussionen rund um Stadtpräsident Vögeli.

Es könnte ja sein, dass das Vögeli zwecks wohlverdienter Pensionierung bald aus dem Stadthaus fliegt. Und das leere Nest will dann wieder besetzt sein. Da hat sich bereits ein erster wilder und erst noch parteiloser Kandidat in Stellung gebracht und den Wahlkampf zur Empörung der harmonisch geprägten Politelite Weinfeldens bereits in Gang gebracht.

Obschon Roger Simmen gelernter Hufschmied ist, ist das tierisch gesehen für die Weinfelderinnen und Weinfelder natürlich weder Fisch no Vögeli. Und eigentlich gibt es eine tierisch gute Nachfolge: Ueli Fisch.

Die Weinfelderinnen und Weinfelder plangen deshalb darauf, dass sich der fischige Ueli vom Ottenberg heruntergetraut und sich ums Präsidium bewirbt.

Satira alias Sabrina Bächi, Leiterin Ressort Weinfelden. Bild: Andrea Stalder

Für die vergoldete Energiestadt kommt ein GLP-Mann, der unternehmerisch denken und politisieren kann, gerade recht. Ein erstes Komitee hat sich bereits gebildet. Mit ihren Slogans «Er ist nicht stumm wie ein Fisch» und «Lieber Fisch als Vögeli» gehen sie demnächst in den Gassen Weinfeldens auf Stimmenfang.