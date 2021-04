Glosse Räbeblatt: Eine Stadt voller Rindviecher und ein Vögeli als Oberhaupt Aus dem Geschäftsbericht der Stadt geht hervor: Eine ganze Horde Rindviecher besiedelt die Stadt. Auch Schweine, fleissige Bienen und schwarze Schafe weist die Statistik aus.

Rindviecher sind eher auf dem Land anzutreffen. In der Stadt Weinfelden soll es aber 635 von ihnen geben. Bild: Andrea Stalder

635 Rindviecher leben in Weinfelden. Das geht aus dem Geschäftsbericht der Stadt hervor. Allerdings ist nicht zu eruieren, wie die Stadt von den 11’588 Einwohnern auf die zweifelsfrei 635 statistisch erfassten Rindviecher kommt und in welchen Häusern sie wiederkäuen. Auch Schweine soll es angeblich rund 560 geben, die Weinfelden als ihren Wohnort nennen dürften. Liest man sich durch die Einträge in den sozialen Medien, so dünkt es einem zuweilen, es müssten deutlich mehr als 560 sein.

Sabrina Bächi, Ressortleiterin Weinfelden. Bild: Andrea Stalder

Fleissige Bienen gibt es auch in der Stadt im Herzen des Thurgaus. Rund 121 Bienenvölker weist die Statistik aus. In welcher Branche diese tätig sind, ist nicht ersichtlich, wahrscheinlich jedoch in der Gastronomie – wo sonst wird Honig gebraucht?

Die Esel sind nicht konkret beziffert, obwohl es von denen auch einige in der Stadt geben dürfte. Genauso sieht es mit den Hornochsen aus. Und über Sauhunde gibt die Statistik ebenso keine Auskünfte. Immerhin: 216 Schafe sollen auf dem Gemeindegebiet leben. Wie viele davon jedoch schwarz sind, müsste wohl erst familienintern geklärt werden.

Die grösste Anzahl an Viechern machen die Nutzhühner aus. Ist ja auch kein Wunder, bei einem Vögeli als Stadtpräsidenten.